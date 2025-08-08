Gunther Steiner, ex-chefe de Nico Hülkenberg na Haas, apontou Gabriel Bortoleto como o melhor rookie da temporada 2025 em entrevista ao podcast The Red Flags. O alemão destacou a capacidade do brasileiro de se qualificar em posições competitivas e de converter desempenho em pontos, mesmo com uma Sauber que, segundo ele, não era consistente no início do ano.

Steiner colocou Bortoleto à frente de outros novatos apontados pela FIA, como Isack Hadjar, Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan, considerando o conjunto de resultados do brasileiro ao longo das etapas disputadas. O dirigente ressaltou que a capacidade de um piloto se destacar depende também da evolução do carro, e que a melhora apresentada pela Sauber permitiu a Bortoleto demonstrar seu potencial.

— Bortoleto, porque eu sei o quão bom Nico Hülkenberg é e agora ele está sendo derrotado. (Bortoleto tem) consistentemente se classificado (bem) e na corrida fez um trabalho muito bom, sem cometer erros — afirmou o dirigente ao justificar a avaliação.

O reconhecimento vem após atuações em que o brasileiro pontuou em diferentes corridas e apresentou classificações consistentes, fatores que chamaram atenção no paddock. Steiner lembrou que é difícil mostrar talento se o material não permite, mas que, com a performance técnica mais estável do carro, os resultados de Bortoleto passaram a refletir sua qualidade como estreante.

Gabriel Bortoleto chegou em oitavo lugar no GP da Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)

A declaração de Steiner acrescenta pressão e visibilidade sobre o jovem piloto da Sauber e acende o debate sobre a comparação entre a safra 2025 de novatos. Para a equipe, o desempenho de Bortoleto reforça a necessidade de manter o desenvolvimento técnico para transformar bons desempenhos pontuais em posição consolidada no campeonato.