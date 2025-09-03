Mais sprints, grid invertido e menos voltas: F1 estuda mudanças

A Fórmula 1 (F1) estuda mudanças significativas em seus fins de semana de corrida para atender aos novos interesses do público, principalmente o mais jovem. O CEO da categoria, Stefano Domenicali, afirmou que já há maioria favorável entre equipes, pilotos e promotores para ampliar o número de etapas com sprint e até repensar a duração das corridas.

Domenicali afirmou que os treinos livres perderam relevância e a pressão de fãs e promotores é por mais corridas valendo resultado. Também revelou que a categoria avalia a possibilidade de reduzir a duração das corridas, tradicionalmente definidas pelo número de voltas necessárias para percorrer 300 km — exceção ao GP de Mônaco, que tem 260 km.

— Temos um tópico em discussão sobre o formato que usaremos nos próximos anos, começando pelos fins de semana com sprint. Precisamos entender se vamos aumentar esse número, como aumentar e se usaremos formatos diferentes. Promotores solicitam isso, e até pilotos agora estão interessados. Antigamente, 18 eram contra e dois a favor, hoje é o contrário. Até Max, com quem falei individualmente, começa a dizer que faz sentido. No fim, pilotos nasceram para correr — afirmou.

Max Verstappen após o treino classificatório do GP da Inglaterra (foto: Ben Stansall / AFP)

— Treinos atraem somente superespecialistas. O público quer ação, e nossos levantamentos demonstram que a maioria prefere ver os pilotos brigando por posição. Para ser franco, estão cansados de treinos livres. É um fato objetivo que não podemos ignorar — acrescentou.

— Talvez as provas sejam longas demais para o público mais jovem. Nos nossos canais, os melhores momentos fazem enorme sucesso. Para quem cresceu com o formato atual está tudo bem, mas existe um segmento grande que só quer ver os momentos chave. As coisas vão bem hoje, por isso mesmo não podemos descansar. Precisamos pensar no próximo passo — afirmou.

Mudanças na F1 serão graduais

Domenicali reconhece que o processo de mudança será gradual, mas acredita que o caminho não tem mais volta. Entre as alternativas em pauta, até o formato de grid invertido — bastante criticado no passado — voltou a ser discutido.

— Grid invertido está na nossa agenda. Já falamos antes, mas precisamos de coragem para retomar o debate, porque ouvi vários pilotos sugerirem. Não há certo ou errado, toda opinião vale. Vamos avaliar com a FIA e interpretar da melhor forma essa tendência em evolução — declarou.

— Não digo que chegaremos ao ponto da MotoGP, com sprint em toda etapa, isso seria um passo grande demais. Mas vejo como um processo de maturação que respeita também os mais tradicionalistas. Em alguns anos, haverá demanda para que todos os fins de semana tenham o mesmo formato — concluiu.

