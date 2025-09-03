F1: Ferrari homenageia Lauda com pintura especial no GP da Itália

A Ferrari vai prestar uma homenagem a Niki Lauda durante o fim de semana do GP da Itália de F1. Além de ser a corrida de casa, a prova em Monza acontece no aniversário de 50 anos do primeiro título do austríaco pela escuderia italiana. Por isso, a SF-25 recebe uma pintura especial com detalhes em branco e prata metálico que remetem às cores da 312 T.

continua após a publicidade

➡️ Helio Castroneves projeta chances de título para Lando Norris na F1: ‘Difícil’

Lauda correu pela Ferrari por quatro temporadas e conquistou os títulos em 1975 e 1977, mas o primeiro triunfo teve um peso especial. No dia 7 de setembro, em Monza, Niki assegurou o título e encerrou o jejum de onze anos da Ferrari ao cruzar a linha de chegada em terceiro. O companheiro de equipe Clay Ragazzoni venceu a corrida e completou a festa da torcida. De quebra, o time de Maranello também foi campeão no Mundial de Construtores.

Pintura especial da Ferrari homenageia Niki Lauda (Foto: Divulgação / Ferrari)

Em 2025, o GP da Itália acontece entre 5 e 7 de setembro. E com a corrida no aniversário de 50 anos do título de Lauda, a Ferrari preparou uma pintura especial com um tom de vermelho que corresponde ao carro da época. Além disso, o modelo conta com as clássicas listras brancas, e o nome dos pilotos estarão em letra cursiva. Os números #16 e #44, que identificam Charles Leclerc e Lewis Hamilton, serão na cor preta com o fundo retangular branco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A asa traseira também recebe um novo design e será pintada de prata metálico. Isso porque na época, quando a fibra de carbono ainda não era comum na F1, as equipes utilizavam peças de alumínio. Por fim, a tampa do motor da SF-25 será toda branca e as rodas terão um desenho inspirado na época.

Mas as novidades não se resumem apenas ao carro e os membros da Ferrari vão utilizar um uniforme especial inspirado em 1975. Os macacões, sapatilhas e capacetes de Leclerc e Hamilton também serão com um design inspirado na época.

continua após a publicidade

Quem foi Niki Lauda?

Lauda estreou na Fórmula 1 em 1971, mas só fez uma temporada completa no ano seguinte. O austríaco seguiu na categoria até 1985, com um hiato em 1980 e 1981, e conquistou 25 vitórias, 24 poles, 54 pódios e três título — dois pela Ferrari e um pela McLaren. Niki não resistiu a problemas renais e morreu em 2019, aos 70 anos de idade.