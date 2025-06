A Fórmula 1 divulgou nesta segunda-feira (30) as datas dos testes da pré-temporada 2026. Serão três sessões de testes divididas entre Barcelona e Sakhir, sendo que as atividades no circuito da Catalunha serão privadas. A categoria ainda divulgou uma importante atualização no calendário das corridas, alterando a data do GP do Azerbaijão por conta de feriado local.

Com a chegada do novo regulamento técnico, trazendo não apenas mudanças significativas na unidade de potência, como também na parte aerodinâmica dos carros, as equipes terão de 26 a 30 de janeiro para testes particulares. A escolha de Barcelona é por ser um circuito versátil, que combina curvas com velocidades variadas, além de uma reta longa e trechos mais travados.

Mudança em Azerbaijão

Depois, elas seguem para o Bahrein, que vem sendo a casa da pré-temporada da F1 nos últimos anos. A segunda atividade, portanto, acontecerá de 11 a 13 de fevereiro. Por fim, na semana seguinte, de 18 a 20 de fevereiro, encerram os testes coletivos.

A F1 também divulgou uma atualização no calendário das corridas. Antes marcado para 27 de setembro, o GP do Azerbaijão será realizado um dia antes, ou seja, no sábado. A decisão é em função do Dia da Memória, feriado local em que o país relembra os mortos durante a Guerra de Nagorno-Karabakh de 2020.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.