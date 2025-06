Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada do GP da Áustria, que aconteceu neste domingo (29), na oitava posição e somou os primeiros pontos da carreira. Embora tenha ficado com a sensação de que era possível conquistar mais, o brasileiro voltou a elogiar a operação da Sauber durante coletiva e destacou o “trabalho incrível” da equipe ao longo do fim de semana.

Bortoleto teve um ritmo forte durante todo o fim de semana do GP da Áustria, tanto que figurou no top-10 em todos os treinos livres e repetiu o feito na classificação, ao ser o oitavo mais rápido. Durante a corrida, o titular do carro #5 teve ritmo similar ao da Mercedes de George Russell e ensaiou uma briga pelo quinto lugar.

A Sauber, no entanto, demorou algumas voltas para reagir às paradas da Mercedes e, com isso, Russell construiu uma vantagem relativamente confortável. No final da prova, Fernando Alonso e Liam Lawson, que apostaram em uma parada, também terminaram à frente do brasileiro.

Bortoleto não se arrepende de estratégia da Sauber

Mas ainda que esteja ciente de que era possível tentar algo diferente para terminar em sexto, Bortoleto evitou criticar a Sauber e disse que “não se arrepende” da estratégia adotada no Red Bull Ring.

— É ótimo ser escolhido como piloto do dia, mas também é muito importante conquistar esses pontos para a equipe, que também ajuda na confiança de todos — revelou quando questionado pelo GP.

— A bandeira azul não ajudou muito, mas é muito difícil prever o ritmo de todos, especialmente quando se tem um grid apertado como esse — disse Bortoleto.

— Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e sabíamos que a corrida de uma ou duas paradas seria muito próxima. Talvez pudéssemos ter parado um pouco antes, mas acho que o time fez um trabalho incrível, o ritmo estava ótimo e me colocaram em uma ótima situação para brigar por pontos. Então não me arrependo dessa estratégia — finalizou Bortoleto.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana que vem, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.