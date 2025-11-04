F1: Verstappen e Bortoleto participam de podcast do filho de Piquet

Nesta terça-feira (04), um burburinho sobre a possível participação de Gabriel Bortoleto e Max Verstappen no podcast de automobilismo "Pelas Pistas" agitou os internautas do X. O programa é apresentado pelo ex-piloto de Fórmula 1 Christian Fittipaldi e Nelson Piquet Júnior, filho do tricampeão brasileiro.

Após páginas deduzirem inicialmente a participação de Max no programa, devido a um story misterioso dos apresentadores, portais começaram a circular uma suposta foto da entrevista que também teria participação de Gabriel Bortoleto, e estaria agendada para ir ao ar na próxima quinta-feira (06) às 21h, no canal deles.

No Brasil, Max Verstappen analisa situação de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, demonstrou conhecimento sobre o Brasileirão durante uma transmissão de corrida virtual. O holandês, que está no Brasil desde a semana passada visitando a família de sua namorada Kelly Piquet, comentou neste domingo (02) a disputa entre Flamengo e Palmeiras pela liderança da Série A.

— Está acirrado entre o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos, e se eles ganharem (o próximo jogo), ficam um ponto na frente. Mas agora, o Flamengo está liderando. O Palmeiras ainda precisa vencer. (…) O campeonato está bem competitivo. Eles têm muitos jogadores bons — disse Verstappen durante a transmissão.

A situação do futebol brasileiro surgiu durante uma live de simulação de corridas quando Luke Crane, um dos participantes, questionou Verstappen sobre quem liderava o campeonato holandês. Só que, devido à geolocalização do piloto no Brasil, a tabela que apareceu na pesquisa da Série A feita por Max foi a do Brasileirão.

Aproveitando as informações, Verstappen resolveu dar um panorama sobre a situação dos times e sua opinião para os mais de 200 mil espectadores. O piloto acompanha o futebol brasileiro por influência da família de sua namorada, filha do ex-piloto Nelson Piquet.