Piloto da Ferrari anuncia noivado com influenciadora digital

O piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc anunciou, neste domingo (2), o noivado com a influenciadora digital Alexandra Saint Mleux. Os monegascos namoram há cerca de dois anos. O piloto da Ferrari de 28 anos usou as redes sociais para divulgar o noivado com a influenciadora de 24.

O anúncio contou com fotos do casal com Leo Leclerc, salsicha pet do par. Em uma rede social, Alexandra Saint Mleux tem cerca de 3 milhões de seguidores, enquanto Leclerc soma 20 milhões. O piloto é quinto colocado no campeonato de pilotos da F1, com 210 pontos.

Charles Leclerc anuncia noivado com Alexandra Saint Mleux (Foto: Reprodução / Instagram)

Figura marcada no paddock da F1, Alexandra é o rosto de diversas marcas de cosméticos, além de estar presente em revistas de moda.

Thiaguinho cantará Hino Nacional no GP de São Paulo de F1

O cantor brasileiro Thiaguinho foi escolhido para cantar o Hino Nacional no GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. O evento tradicional do automobilismo busca misturar o esporte com música e entretenimento.

Além de cantar o hino, Thiaguinho também vai participar da fanzone no domingo (9), que contará com shows e apresentações da Porsche Cup, da F4 e do Grand Prix Sunset, com Toni Garrido. Em 2024, o cantor sertanejo Daniel foi o responsável pelo hino, acompanhado por violeiros. Em 2023, Ludmilla foi a escolhida, e em 2022, a cantora pop Iza realizou a abertura.

O troféu

Pela primeira vez, o design dos troféus ficaram nas mãos dos cediadores das corridas. Portanto, o campeão desta edição, sairá com um troféu único e que carrega um significado especial.

-Contratamos um estúdio para fazer todo o design e conceito e foi finalizado pelo Cid Mosca, o Alan Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton. O troféu remete a diversas questões de brasilidade. Tem dez camadas e lembra o Mouros da Vitória, o Banco do Piramá. Se você olha ele de cima, são doze peças, em uma ideia de disputa contra o tempo. Então, fala de brasilidade, de Fórmula 1 e de tempo - explicou o responsável pelo design do projeto.