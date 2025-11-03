Max Verstappen, piloto da RBR e tetracampeão mundial de Fórmula 1, demonstrou conhecimento sobre o Brasileirão durante uma transmissão de corrida virtual. O holandês, que está no Brasil desde a semana passada visitando a família de sua namorada Kelly Piquet, comentou neste domingo (02) a disputa entre Flamengo e Palmeiras pela liderança da Série A.

— Está acirrado entre o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos, e se eles ganharem (o próximo jogo), ficam um ponto na frente. Mas agora, o Flamengo está liderando. O Palmeiras ainda precisa vencer. (…) O campeonato está bem competitivo. Eles têm muitos jogadores bons — disse Verstappen durante a transmissão.

A situação do futebol brasileiro surgiu durante uma live de simulação de corridas quando Luke Crane, um dos participantes, questionou Verstappen sobre quem liderava o campeonato holandês. Só que, devido à geolocalização do piloto no Brasil, a tabela que apareceu na pesquisa da Série A feita por Max foi a do Brasileirão.

Aproveitando as informações, Verstappen resolveu dar um panorama sobre a situação dos times e sua opinião para os mais de 200 mil espectadores. O piloto acompanha o futebol brasileiro por influência da família de sua namorada, filha do ex-piloto Nelson Piquet.

Situação de Flamengo e Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança do campeonato após vencer o Juventude por 2 a 0 neste domingo. O clube paulista chegou aos 65 pontos, ultrapassando o Flamengo, que soma 64 pontos depois de derrotar o Sport de Recife por 3 a 0 no sábado.

A rivalidade entre as duas equipes se estenderá para além do Brasileirão. Em 29 de novembro, Flamengo e Palmeiras disputarão a final da Copa Libertadores até então em Lima, Peru, apesar das preocupações com a instabilidade política no país.

Verstappen no Brasil

O tetracampeão chegou ao Brasil no domingo passado após o GP do México. Ele desembarcou inicialmente em Brasília, onde visitou o Autódromo Internacional Nelson Piquet acompanhado do sogro. Durante essa visita, Verstappen participou de um evento beneficente organizado pelo Instituto Ayrton Senna, doando um capacete autografado que foi leiloado por R$ 320 mil, com toda a renda destinada a projetos educacionais.

Max Verstappen venceu o GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)

A Fórmula 1 realizará sua 21ª etapa de 24 no calendário 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro. O campeonato atual tem Lando Norris na liderança, seguido por Oscar Piastri, com apenas um ponto separando os dois pilotos da McLaren. Verstappen ocupa a terceira posição, 36 pontos atrás de Norris, mantendo-se ainda na disputa pelo título.