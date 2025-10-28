'Fórmula 1 das Velas?' Mubadala Brazil brilha no SailGP

O Mubadala Brazil SailGP Team representa a primeira participação brasileira na principal liga internacional de vela de alta performance do mundo. A bicampeã olímpica Martine Grael lidera a equipe brasileira, tornando-se a primeira mulher a ocupar o posto de capitã na história do GP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O SailGP, considerado a Fórmula 1 dos mares, é um campeonato global que reúne os melhores velejadores do mundo em uma competição de alta tecnologia e velocidade. Criado pelo cinco vezes vencedor da America's Cup, Sir Russell Coutts, e pelo Larry Ellison, fundador da Oracle, o torneio rapidamente se estabeleceu como a principal competição de vela do planeta, combinando tecnologia de ponta, sustentabilidade e emoção.

Catamarã F50 do time brasileiro no SailGP Mubadala Brasil







Criado em 2019, o SailGP reúne 12 equipes nacionais que competem em catamarãs F50 idênticos, movidos exclusivamente pela força do vento. Estas embarcações tecnológicas podem atingir velocidades superiores a 100 km/h sobre a água, literalmente "voando" graças ao design de hidrofólios.

continua após a publicidade

➡️Regata com Lars Grael e 183 crianças marca Semana Internacional de Vela

➡️Vela: brasileiro Mateus Isaac fica em 4º lugar no Mundial de IQFoil

➡️SailGP: equipe do Brasil disputa 'F1 das velas' neste fim de semana

Mubadala Brazil é promessa na liga

A equipe brasileira, primeira representante sul-americana na competição, conta com seis atletas durante as regatas: Martine Grael (Driver/Capitã), Marco Grael (Grinder/Quem opera o equipamento), Mateus Isaac (Grinder/Quem opera o equipamento), Breno Kneipp (Grinder/Quem opera o equipamento), Andy Maloney (Flight Controller/Controlador de Voo) e Leigh McMillan (Wing Trimmer/Quem ajusta a asa), além de Paul Goodison (Strategist/Estrategista) e Richard Mason (Reserve/Reserva). Fora da água, mais de 20 profissionais dão suporte à estrutura competitiva.

continua após a publicidade

O Mubadala Brazil SailGP Team tem mostrado evolução ao longo da temporada 2025. Na etapa de Nova York, a equipe alcançou seu melhor resultado, terminando em 4º lugar entre os 12 times participantes, além de conquistar sua primeira vitória em uma regata. Em Cádiz, o Brasil venceu a última regata geral da etapa, marcando sua segunda vitória na competição.

O time brasileiro não participou da etapa de Sassnitz devido a um acidente com o barco durante um treino e também ficou fora do segundo dia de regatas em Genebra por causa de uma avaria na embarcação. A última etapa da temporada acontecerá em Abu Dhabi nos dias 29 e 30 de novembro de 2025.

As etapas do SailGP ocorrem em cidades como Dubai, Sydney, New York e Saint-Tropez. O Rio de Janeiro sediará uma etapa nos dias 11 e 12 de abril de 2026, marcando a primeira vez que a competição acontecerá na América do Sul.