George Russell garantiu o segundo lugar no GP do Azerbaijão, em Baku. Um feito muito positivo, ainda mais considerando as condições médicas do piloto. Antes da corrida, o britânico se ausentou do dia de entrevistas devido a um mal-estar.

continua após a publicidade

No entanto, mesmo indisposto, Russell garantiu o quinto lugar no grid de largada e se manteve estável nas 51 voltas em Baku, cruzando a linha de chegada atrás apenas de Max Verstappen. A diferença do britânico para o neerlandês foi de apenas 14s609.

Nos três dias de pista, Russell esteve com voz rouca e, no pódio, estava mais tranquilo em sua comemoração.

➡️Como Verstappen pode ser campeão da F1 2025? Veja cenários

— Eu não sei de onde veio [a doença], eu peguei tudo nos últimos dias. Eu estava bem saudável por uns dois anos, e tudo me atingiu de uma vez. Então, estou feliz que hoje foi um dia melhor, mas tem sido difícil — disse George para Mariana Becker, da "Band".

continua após a publicidade

Russell acrescentou que, se a etapa fosse a de Singapura, teria desistido, por ser uma pista exigente para os pilotos.

— Felizmente, esse circuito [Baku], fisicamente, é uma das corridas mais fáceis do calendário. Se fosse em Singapura, honestamente, acho que teria dito na sexta-feira que não correria. Eu não teria força, não teria capacidade, o circuito [de Marina Bay] é muito desafiador mentalmente. Baku é mais fria, fisicamente é mais fácil, então tive sorte com isso — concluiu.

Pódio GP do Azerbaijão 2025 (Foto: Ozan Kose/AFP)

➡️ F1: Verstappen domina, Piastri bate e Bortoleto sem pontos no Azerbaijão

A equipe comandada por Toto Wolff alcançou 290 pontos e superou a Ferrari na disputa pelo vice-campeonato, acrescentando pontos importantes para a Mercedes na classificação do Mundial de Construtores. Em entrevista para a "Sky F1", o chefe de equipe da Mercedes contou sobre os últimos dias de Russell.

continua após a publicidade

— Sim, ele estava muito mal. Acho que foi na sexta-feira, estava muito difícil de manhã, que ele mesmo disse: "Não tenho certeza se consigo", e então, de alguma forma, ele se recuperou, mas da noite para o dia piorou novamente a cada dia. Então acho que foi um grande incentivo dele para correr e ter um desempenho tão bom — falou Toto Wolff.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a corrida de Azerbaijão

Max Verstappen conquistou a sua sexta vitória temporada de 2025 da F1, dominada pela McLaren, mas com certo protagonismo do holandês. O pódio foi completado por George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams).

A largada foi tranquilo para os pilotos que puxavam o pelotão. Verstappen seguiu na frente. O problema foi para Oscar Piastri, que não conseguiu largar bem e perdeu muitas posições. Logo depois, o líder do campeonato foi direto para o muro, abandonou, e acionou o safety car. Na volta, nada mudou.

Com uma corrida pouco movimentada, na volta 17/51, Alexander Albon (Williams) fez Franco Colapinto (Alpine) rodar. A direção de prova aplicou uma punição de 10 segundos no piloto da Williams.

Largando da 13ª posição no Azerbaijão, Bortoleto tinha um caminho mais difícil para pontuar. Ele chegou a ser sexto com as primeiras paradas. Quando foi ao box, o brasileiro voltou em 16º e foi subindo no grid. Ele parou na 11ª posição, quando Isack Hadjar (RB) se tornou uma barreira. Depois, foi ultrapassado por Albon, mas seguiu em 11º por conta da punição do piloto da Williams.

A campanha de Carlos Sainz no GP do Azerbaijão foi a melhor dele pela Williams. O piloto conquistou o seu primeiro pódio. O espanhol foi favorecido pelas bandeiras vermelhas na classificação, e soube aproveitar neste domingo. Ele saiu da Ferrari nesta temporada, entregando o assento para Lewis Hamilton.