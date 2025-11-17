F1: Pilotos serão obrigados a fazer duas paradas no GP do Catar; entenda

A antepenúltima etapa da Fórmula 1 (F1) acontece em Las Vegas, no próximo domingo (23). Porém, as equipes já devem ficar atentas ao Grande Prêmio do Catar, que acontece depois, no dia 30 de novembro. Isso porque a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou, junto à F1 e à Pirelli, uma regra específica quanto à utilização dos conjuntos de pneus.

De acordo com a norma, os pneus só poderão ser utilizados por no máximo 25 voltas. Como o Circuito de Lusail, no Catar, conta com 57 voltas, os pilotos terão que fazer no mínimo dois pit stops obrigatoriamente. Segundo a Pirelli, fornecedora da F1, a decisão foi feita com base no tipo de asfalto e os impactos das curvas de Lusail nos pneus, em termos de desgaste.

— Essa medida foi considerada necessária após a análise dos pneus usados em 2024, quando vários pneus, especialmente o dianteiro esquerdo, atingiram o nível máximo de desgaste. Essas condições, combinadas com a alta energia lateral, aumentaram a fadiga estrutural da construção — afirmou a Pirelli.

As únicas exceções quanto à contagem de voltas por conjunto de pneus dizem respeito à formação do grid. Na corrida sprint, os pilotos não serão obrigados a parar, já que são apenas 19 voltas, abaixo do nível máximo de stints.

Para o GP do Catar, a Pirelli selecionou seus compostos mais duros de pneus: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios). A corrida será à noite, em temperaturas mais baixas.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

GP do Catar exige atenção especial aos pneus

No GP do Catar de 2023, uma regra relacionada à duração máxima do stint também foi imposta pela Pirelli. Porém, a fabricante afirmou que desta vez o caso é outro. Naquele ocasião, a norma foi aplicada por conta das zebras piramidais, que geraram micro-lacerações nas laterais dos pneus. Antes disso, em 2021, houve estouros dos pneus de alguns carros.