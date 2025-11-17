Deputada solicita investigação sobre venda de ingressos para GP de São Paulo

A venda oficial de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) foi aberta na tarde desta segunda-feira (17) mas, todos os tíquetes disponíveis se esgotaram em menos de uma hora. Após repercussão negativa entre os torcedores, a deputada federal Erika Hilton solicitou formalmente, por meio de ofício, a abertura de investigações sobre a venda de ingressos para o evento.

Previsto para os dias 6, 7 e 8 de novembro, o GP de São Paulo 2026 teve os ingressos disponibilizados pela plataforma on-line Eventim, com preços a partir de R$ 495,00. Após poucos minutos, até os ingressos do Grand Prix Club, setor mais caro, ultrapassando os R$ 20 mil, se esgotaram.

— Estou requerendo que sejam apuradas as possibilidades de que parte dos ingressos tenha sido reservada para cambistas, para plataformas digitais de revenda ou para a venda em futuros lotes "extraordinários" mais caros - publicou Erika Hilton, nas redes sociais.

Na solicitação, a deputada também pede que a plataforma verifique os "métodos utilizados para proteger sua plataforma de bots de compras automatizadas e como são feitos os procedimentos de confirmação de identidade dos compradores".

Site da Eventim mostra ingressos esgotados para o GP do Brasil (Foto: Reprodução)

Cambistas fizeram a festa em Interlagos

Durante o GP de São Paulo 2025, entre os dias 7 e 9 de novembro, a reportagem do Lance! flagrou movimentação intensa do cambismo nos arredores do Autódromo de Interlagos. Circulando livremente nas proximidades dos portões, sem sofrer qualquer tipo de represália da polícia ou fiscalização no local, os cambistas abordavam diretamente os torcedores, com ofertas de ingressos chegando aos R$ 5 mil.

O movimentou ficou ainda mais escancarado no domingo, dia da corrida principal, quando grupos de cambistas se reuniam em frente aos portões. O "protocolo de segurança" dos vendedores é acompanhar os torcedores até a catraca e receber o pagamento apenas após a entrada no autódromo. Caso sejam comprados dois ingressos, por um casal ou dupla de amigos, por exemplo, os cambistas exigem a presença de um dos dois do lado de fora dos portões até que o pagamento seja confirmado.

