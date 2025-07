O consultor da Red Bull, Helmut Marko, foi categórico ao negar as notícias nos últimos dias sobre uma possível ida de Max Verstappen para a Mercedes. Em declaração ao jornal austríaco Kleine Zeitung, o austríaco afirmou que o tetracampeão mundial não assinou com a equipe alemã e, mesmo se quisesse, sequer poderia fazê-lo neste momento.

— Está se tornando algo exaustivo — disse. — As mesmas perguntas se repetem, e nós seguimos dando as mesmas respostas. Nada mudou. Max não assinou e também não pode assinar — emendou o austríaco.

A resposta direta do dirigente surge após especulações ganharem força durante e após o GP da Áustria, onde tanto George Russell quanto Toto Wolff confirmaram que conversas estavam em andamento sobre um eventual futuro de Verstappen na Mercedes.

Na sequência, a emissora Sky Sports Italia noticiou que o neerlandês deu sinal verde para a mudança, respaldado por uma cláusula de liberação contratual — faltando apenas a aprovação do alto escalão da montadora alemã quanto ao custo do contrato e ao possível desligamento de Russell, piloto formado pelas Flechas de Prata.

Verstappen tem contrato válido até o fim de 2028

Contudo, segundo Marko, Verstappen segue com contrato válido até o fim de 2028 e, no momento, a cláusula de rescisão não pode ser ativada — já que está condicionada a situações específicas de desempenho da equipe e colocação no campeonato. Atualmente, Max ocupa o 3º lugar no Mundial de Pilotos.

O dirigente também aproveitou para comentar sobre outro boato que circulou recentemente: a possível saída antecipada de Yuki Tsunoda da Red Bull ainda em 2025.

— O plano é que ele termine o campeonato. Nada foi alterado. Nem temos alternativas. Conversamos com ele e com seus engenheiros. Em Spielberg, ele estava completamente fora de forma, mas isso será tratado internamente — concluiu.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.