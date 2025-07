F1: Max Verstappen diz que não tomou decisão sobre Mercedes

O grande assunto do momento na Fórmula 1 gira em torno do futuro de Max Verstappen. Ao longo desta semana, a Sky Sports Itália reportou que a equipe do neerlandês deu sinal verde para início de negociações com a Mercedes já para 2026. O piloto, no entanto, não quis comentar o assunto durante entrevista em Silverstone.

continua após a publicidade

➡️ Red Bull rebate negociação entre Verstappen e Mercedes: ‘Não pode assinar’

Verstappen foi perguntado sobre as conversas com a Mercedes e a possibilidade de mudar de time na temporada que vem. No entanto, se recusou a aprofundar no assunto.

— Para ser sincero, não tenho nada a acrescentar em relação ao que disse na semana passada. Nada mudou da minha parte — disse o tetracampeão mundial. No primeiro comentário desde a informação compartilhada pela Sky Sports Itália, Verstappen também foi sucinto.

continua após a publicidade

— Não tenho muito a acrescentar sobre isso. Quanto mais falo, mais isso repercute na imprensa. E certamente não quero isso. Eu determino meu próprio futuro — disse em conversa com a Viaplay.

Já na Inglaterra, Verstappen também foi questionado sobre os riscos de mudar de equipe em uma temporada que será marcada por uma mudança de regulamento.

continua após a publicidade

— É isso mesmo. Por isso, tenho contrato com a Red Bull — afirmou o piloto, de forma sucinta.

Max Verstappen no GP da Áustria (Foto: Jure Makovec / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este acordo, inclusive, é válido até o final da temporada 2028. Portanto, pode haver um certo grau de conforto e familiaridade para Verstappen seguir em Milton Keynes. Ainda assim, o piloto não quis comentar sobre isso e garantiu que ainda não definiu o futuro.

— Não tomei uma decisão ainda. Então, para mim, não se trata de 2026 ou qualquer outra coisa. Estou apenas focado no que tenho pela frente, no trabalho com a equipe. Depois, claro, muitas pessoas fazem suposições, mas esse não sou eu — comentou.

Por fim, a informação de que Verstappen condiciona a permanência na Red Bull à saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe foi abordada. Porém, como esperado, o #1 se recusou a comentar.

— Não sei nada sobre isso — encerrou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.