Norris aponta Canadá como ‘linha vermelha’ em duelo com Piastri

A vitória de Lando Norris no GP da Áustria de Fórmula 1, na semana passada, foi marcada por um longo duelo contra o companheiro de equipe Oscar Piastri ao longo de mais de 20 voltas. Na entrevista oficial da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em Silverstone, nesta quinta-feira (3), Norris foi questionado sobre até onde pode ir a batalha interna da McLaren. E foi claro: até o erro dele próprio há algumas semanas.

Duas semanas antes do duelo na Áustria, em que Piastri chegou a ultrapassar e Norris recuperou a posição, era Lando quem atacava nas últimas voltas do GP do Canadá. No momento de desespero vendo as chances acabarem, tentou posicionar o carro lado a lado no fim da reta e acertou o muro, abandonando a corrida. É esse o limite.

— Diria que o Canadá foi uma linha vermelha. A linha vermelha é o contato. Não dá para dizer que é simples, porque quando você este disputando tanto no limite e tentando esgarçar o limite um pouco, é fácil cometer erros — disse.

Norris: 'Campeões várias vezes erram também'

— Por mais que os pilotos da F1 sejam os melhores do mundo, não significa ausência de erros. Mesmo os melhores dos melhores, campeões várias vezes, erram também. É a linha que não queremos cruzar, mas queremos correr e disputar. Há momentos em que recebemos ordens para segurar a posição ou fazer uma coisa ou outra, porque estamos sob o comando da equipe, mas na corrida passada a permissão era de correr e foi o que fizemos — destacou.

— Está claro para a gente, não há a necessidade de alguém verbalizar isso a todo momento de maneira pública. É simples. Podemos nos divertir e nos aproximar, algo que tenho certeza que os deixa nervosos, como na semana passada, mas também temos muita gente que constrói nossos carros e dá a possibilidade de buscar o primeiro lugar. Se perdermos essas oportunidades por conta de algo bobo, é aí que passamos do limite — continuou.

— Temos liberdade para correr a maior parte do tempo. É só não fazer o que eu fiz no Canadá — finalizou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.