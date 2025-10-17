F1: Norris é mais rápido no treino livre do GP dos EUA; Bortoleto é 12º
Piloto é líder na única sessão de treino do final de semana
Lando Norris liderou a primeira e única sessão de treinos livres do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). O piloto britânico alcançou a melhor volta no final da sessão. Norris superou Nico Hulkenberg, segundo colocado, e Oscar Piastri, terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 12º, atrás do colega de equipe Hulkenberg, que fez uma boa sessão.
Lewis Hamilton liderou boa parte da sessão, mas caiu no final e terminou em sétimo. O treino aconteceu sem acidentes. A única interrupção foi uma bandeira vermelha por conta de detritos do carro de Lance Stroll. Ainda nesta sexta-feira (17), a F1 realiza a classificação da corrida sprint.
Resultado - Treino Livre - GP dos EUA
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Lando Norris
McLaren
1:33.294
2º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+0.255
3º
Oscar Piastri
McLaren
+0.279
4º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.345
5º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.354
6º
Alexander Albon
Williams
+0.626
7º
George Russell
Mercedes
+0.637
8º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.671
9º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.861
10º
Oliver Bearman
Haas
+1.039
11º
Esteban Ocon
Haas
+1.074
12º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+1.184
13º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+1.237
14º
Lance Stroll
Aston Martin
+1.316
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.325
16º
Franco Colapinto
Alpine
+1.359
17º
Pierre Gasly
Alpine
+1.371
18º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1.443
19º
Carlos Sainz
Williams
+2.580
20º
Charles Leclerc
Ferrari
+2.786
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
