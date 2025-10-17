menu hamburguer
Fórmula 1

F1: Norris é mais rápido no treino livre do GP dos EUA; Bortoleto é 12º

Piloto é líder na única sessão de treino do final de semana

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 17/10/2025
15:37
Atualizado há 1 minutos
imagem cameraLando Norris lidera treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Lando Norris liderou a primeira e única sessão de treinos livres do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1). O piloto britânico alcançou a melhor volta no final da sessão. Norris superou Nico Hulkenberg, segundo colocado, e Oscar Piastri, terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 12º, atrás do colega de equipe Hulkenberg, que fez uma boa sessão.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lewis Hamilton liderou boa parte da sessão, mas caiu no final e terminou em sétimo. O treino aconteceu sem acidentes. A única interrupção foi uma bandeira vermelha por conta de detritos do carro de Lance Stroll. Ainda nesta sexta-feira (17), a F1 realiza a classificação da corrida sprint.

Resultado - Treino Livre - GP dos EUA

Pos.PilotoEquipeTempo

Lando Norris

McLaren

1:33.294

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+0.255

Oscar Piastri

McLaren

+0.279

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.345

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.354

Alexander Albon

Williams

+0.626

George Russell

Mercedes

+0.637

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.671

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.861

10º

Oliver Bearman

Haas

+1.039

11º

Esteban Ocon

Haas

+1.074

12º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+1.184

13º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+1.237

14º

Lance Stroll

Aston Martin

+1.316

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

+1.325

16º

Franco Colapinto

Alpine

+1.359

17º

Pierre Gasly

Alpine

+1.371

18º

Kimi Antonelli

Mercedes

+1.443

19º

Carlos Sainz

Williams

+2.580

20º

Charles Leclerc

Ferrari

+2.786

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

