GP dos EUA de F1: horário e onde assistir classificação sprint desta sexta

Fórmula 1 (F1) realiza, nesta sexta-feira (17), o treino livre e a classificação sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. O primeiro e único treino livre começa às 14h30 (de Brasília), enquanto a classificação sprint será às 18h30. Todas as sessões do dia têm transmissão do BandSports e F1TV.

A etapa tem a quarta corrida sprint na temporada. Com isso, o fim de semana tem alterações: acontece somente uma sessão de treino livre. A segunda é substituída pela classificação da sprint, já a segunda dá lugar à corrida curta. O pouco tempo de teste faz com que as equipes e pilotos tenham mais dificuldades para achar o acerto ideal. A programação de classificação e corrida seguem normais, acontecendo no sábado e no domingo.

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Max Verstappen em ação no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real