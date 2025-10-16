GP dos EUA de F1: horário e onde assistir classificação sprint desta sexta
Etapa tem corrida sprint
Fórmula 1 (F1) realiza, nesta sexta-feira (17), o treino livre e a classificação sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. O primeiro e único treino livre começa às 14h30 (de Brasília), enquanto a classificação sprint será às 18h30. Todas as sessões do dia têm transmissão do BandSports e F1TV.
➡️ GP Brasil de Fórmula 1: camarote chega a quase R$ 500 mil
A etapa tem a quarta corrida sprint na temporada. Com isso, o fim de semana tem alterações: acontece somente uma sessão de treino livre. A segunda é substituída pela classificação da sprint, já a segunda dá lugar à corrida curta. O pouco tempo de teste faz com que as equipes e pilotos tenham mais dificuldades para achar o acerto ideal. A programação de classificação e corrida seguem normais, acontecendo no sábado e no domingo.
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
