Anúncio de brasileiro na base da F1 empolga fãs do mundo todo

Na semana passada, o brasileiro Pedro Clerot foi anunciado como piloto da Rodin Motorsports, equipe da Fórmula 3 (F3), categoria de base da Fórmula 1 (F1). O anúncio chamou atenção de diversos fãs do esporte. Na rede social Reddit, brasileiros também comemoram a chegada de Clerot à categoria de base, se juntando a Fefo Barrichello no grid.

O brasiliense dominou a temporada de estreia da Fórmula 4 Brasil, onde conquistou título com a Full Time. Ele começa no início da temporada de 2025 da F3. Neste ano, o vencedor da categoria foi o também brasileiro Rafael Câmara.

Veja alguns comentários sobre a chegada de Rafael Câmara na base da F1

— Meu deus, como é bom ver o fluxo de pilotos brasileiros aumentando, como era antigamente — comemorou um usuário do Reddit.

— É um baita piloto. Dominou a f4 com um grid bom na época. Muito inteligente. Rápido. Eu acho quem muuuito potencial — disse outro comentário na página r/F1Brasil.

Outros torcedores também aproveitaram para falar sobre o futuro do brasileiro. Ele não estreia em uma equipe de ponta, mas é um passo importante na carreira internacional:

— É… não esperem uma temporada avassaladora como a do Bortoleto e do Câmara, na verdade, se ele conseguir um ou outro pódio já vai ser muito. A meta dele é deixar uma boa impressão para conseguir uma vaga numa equipe grande em 2027.

Pedro Clerot em disputa na Fórmula 4 Brasil (Foto: Duda Bairros/Vicar)

Brasil tem bom histórico na F3

O Brasil tem bons resultados na F3. Inaugurada em 2016, o país tem duas vitórias em sete temporadas, sendo a nação mais vitoriosa. Em 2023, Gabriel Bortoleto, atualmente na F1, foi campeão com 23 pontos de vantagem. Em 2025, o pernambucano Rafael Câmara foi campeão com duas corridas de antecedência e vantagem de 42 pontos. Câmara e Bortoleto correram pela Trident.

Em 2026, o Brasil será representado por Fefo Barrichello, filho do ex-F1 Rubens Barrichello, e Pedro Clerot.