Charles Leclerc mantém tabu e bate novamente no GP do Azerbaijão; vídeo
Piloto derrapa e vai com tudo na curva 15
Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari, bateu durante a classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 (F1), em Baku. O piloto acabou escorregando na pista, que ficou úmida por conta do princípio de chuva. É a terceira batida do monegasco na curva 15 do Circuito de Baku. Com o acidente, ele foi eliminado no Q3, parte que define o pole position. Veja o vídeo do acidente abaixo:
As outras batidas do piloto na curva 15 foram em 2021 e 2024. O piloto também nunca confirmou uma pole position no Azerbaijão, ou seja, nunca largou na frente e venceu a corrida.
Conheça Baku
O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.
O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
