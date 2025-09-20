menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP do Azerbaijão de F1

Etapa é a 17ª da F1 2025

Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 acontece em Baku, ca capital do país (Foto: Ozan Kose / AFP)
imagem cameraGrande Prêmio do Azerbaijão de F1 acontece em Baku, ca capital do país (Foto: Ozan Kose / AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Márcio Iannacca
Dia 20/09/2025
08:35
Fórmula 1 está realizando, neste sábado (20), a classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. A classificação começou às 9h (de Brasília) e é transmitida pela Band, Bandsports e F1TV.

🟢 ATUALIZAÇÃO: começa a rodar o tempo da classificação!

🔻 ELIMINADOS NO Q1: não iniciado
🔻 ELIMINADOS NO Q2: não iniciado
🔻 ELIMINADOS NO Q3: não iniciado

Como está sendo a classificação do GP do Azerbaijão de F1?

Aguardando resultados.

Conheça Baku

O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.

O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

