AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP do Azerbaijão de F1
Etapa é a 17ª da F1 2025
A Fórmula 1 está realizando, neste sábado (20), a classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. A classificação começou às 9h (de Brasília) e é transmitida pela Band, Bandsports e F1TV.
🟢 ATUALIZAÇÃO: começa a rodar o tempo da classificação!
🔻 ELIMINADOS NO Q1: não iniciado
🔻 ELIMINADOS NO Q2: não iniciado
🔻 ELIMINADOS NO Q3: não iniciado
Como está sendo a classificação do GP do Azerbaijão de F1?
Aguardando resultados.
Conheça Baku
O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.
O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.
O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
