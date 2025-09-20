F1: Bortoleto lamenta condições e diz sobre 13º no grid: ‘Era o melhor’

Gabriel Bortoleto fechou o sábado (20) de classificação no Azerbaijão apenas na 13ª posição, mas ao menos conseguiu sobreviver aos fortes ventos que atingiram o circuito e não foi parar no muro. Ao todo, seis batidas paralisaram a atividade que durou quase duas horas.

Em um fim de semana mais discreto comparado ao visto na Itália, o brasileiro mais uma vez superou o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que parou no Q1, mas a Sauber sofreu para achar ritmo em volta rápida.

– Acho que não havia muito o que ser feito, acredito que a volta não foi perfeita, perdi muito tempo na última curva. Esse vento é bem traiçoeiro para nós. E ainda assim, acho que consegui colocar o carro no Q2 e trazê-lo seguro para casa. Estou feliz com o que fizemos hoje – contou Gabriel.

➡️F1: Verstappen é pole no GP do Azerbaijão e Piastri bate; Bortoleto é 13º

Bortoleto leva boa vantagem sobre o alemão em posições de largada, 11 x 6 na temporada para o #5, por isso sai com a sensação de dever cumprido com o que tinha em mãos.

– Obviamente, você se acostuma com o Q3 e talvez isso desaponte um pouco, claro que sempre quero conquistar o melhor resultado que posso, mas acho que isso é o que podíamos ter feito hoje – desabafou o piloto.

Agora, o brasileiro vai trabalhar junto à equipe para conseguir pontuar em 2025 pela segunda vez consecutiva, sendo a quinta na temporada.

Bortoleto no GP de Azerbaijão (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

– Acho que tem potencial, o ritmo de corrida não foi muito ruim, é claro que vai depender de como vai ser a largada amanhã mas espero que possamos fazer uma boa performance e lutar por pontos – disse Bortoleto.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real