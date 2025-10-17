menu hamburguer
Fórmula 1

F1: Bortoleto lamenta não ter aberto volta na classificação sprint do GP dos EUA

Piloto se classificou em último

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Rodrigo Fajardo Mendes
Dia 17/10/2025
19:08
Atualizado há 1 minutos
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Inglaterra
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
O brasileiro Gabriel Bortoleto lamentou a demora para abrir volta na classificação sprint do GP dos EUA. O piloto saiu da sessão sem marcar tempo após a sua única volta ter sido anulada por exceder os limites de pistas. Com a situação, o brasileiro largará na última posição da corrida sprint neste sábado (18), às 14h (de Brasília). Max Verstappen é pole.

➡️ Verstappen supera McLaren na classificação sprint do GP dos EUA; Bortoleto vai mal

— Não deu para abrir a volta, né? A segunda volta não deu para abrir... a gente saiu muito tarde da garagem. Temos que analisar, dentro da equipe, porque demoramos tanto para sair — disse Gabriel Bortoleto em entrevista à "Band".

Brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Classificação Sprint - GP dos EUA - resultados

Pos.PilotoEquipeSQ1SQ2SQ3

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:33.363

1:33.163

1:32.143

Lando Norris

McLaren

1:33.224

1:33.033

1:32.214

Oscar Piastri

McLaren

1:33.889

1:33.371

1:32.523

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

1:34.236

1:33.577

1:32.645

George Russell

Mercedes

1:34.653

1:33.462

1:32.888

Fernando Alonso

Aston Martin

1:34.737

1:33.951

1:32.910

Carlos Sainz

Williams

1:34.239

1:33.652

1:32.911

Lewis Hamilton

Ferrari

1:34.226

1:34.012

1:33.035

Alexander Albon

Williams

1:34.472

1:33.831

1:33.099

10º

Charles Leclerc

Ferrari

1:34.913

1:33.938

1:33.104

11º

Kimi Antonelli

Mercedes

1:34.414

1:34.018

-

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:34.243

1:34.241

-

13º

Pierre Gasly

Alpine

1:35.144

1:34.258

-

14º

Lance Stroll

Aston Martin

1:34.988

1:34.394

-

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:34.603

DNF

-

16º

Oliver Bearman

Haas

1:35.159

-

-

17º

Franco Colapinto

Alpine

1:35.246

-

-

18º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:35.259

-

-

19º

Esteban Ocon

Haas

1:36.003

-

-

NC

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Sem tempo

-

-

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

