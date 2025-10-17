Verstappen supera McLaren na classificação sprint do GP dos EUA; Bortoleto vai mal
Brasileiro não abriu volta
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen liderou a classificação sprint do Grande Prêmio dos EUA de F1 nesta sexta-feira (17). Novamente, ele superou as McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri vieram logo em seguida. Gabriel Bortoleto não abriu volta e largará em último. A corrida sprint acontece neste sábado, às 14h.
Relacionadas
- Fórmula 1
F1: Norris é mais rápido no treino livre do GP dos EUA; Bortoleto é 12º
Fórmula 117/10/2025
- Onde Assistir
GP dos EUA de F1: horário e onde assistir classificação sprint desta sexta
Onde Assistir16/10/2025
- Fora de Campo
Anúncio de brasileiro na base da F1 empolga fãs do mundo todo
Fora de Campo15/10/2025
Se por um lado Gabriel Bortoleto ficou sem voltas, a Sauber de Nico Hulkenberg chegou a liderar a última parte da classificação sprint. Ele terminou em quarto. Lewis Hamilton, que venceu a sprint da China neste ano, foi oitavo.
Classificação Sprint - GP dos EUA - resultados
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|SQ1
|SQ2
|SQ3
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:33.363
1:33.163
1:32.143
2º
Lando Norris
McLaren
1:33.224
1:33.033
1:32.214
3º
Oscar Piastri
McLaren
1:33.889
1:33.371
1:32.523
4º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
1:34.236
1:33.577
1:32.645
5º
George Russell
Mercedes
1:34.653
1:33.462
1:32.888
6º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:34.737
1:33.951
1:32.910
7º
Carlos Sainz
Williams
1:34.239
1:33.652
1:32.911
8º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:34.226
1:34.012
1:33.035
9º
Alexander Albon
Williams
1:34.472
1:33.831
1:33.099
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:34.913
1:33.938
1:33.104
11º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:34.414
1:34.018
-
12º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:34.243
1:34.241
-
13º
Pierre Gasly
Alpine
1:35.144
1:34.258
-
14º
Lance Stroll
Aston Martin
1:34.988
1:34.394
-
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:34.603
DNF
-
16º
Oliver Bearman
Haas
1:35.159
-
-
17º
Franco Colapinto
Alpine
1:35.246
-
-
18º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:35.259
-
-
19º
Esteban Ocon
Haas
1:36.003
-
-
NC
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Sem tempo
-
-
Como foi a classificação sprint do GP dos EUA de F1
SQ1
Foi uma sessão bastante parada, inclusive com trânsito no pit-lane. Gabriel Bortoleto marcou uma volta, mas saiu dos limites de pista e ela foi anulada. Com isso, o brasileiro não marcou e caiu no SQ1. Lando Norris liderou a primeira parte.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto (20º), Esteban Ocon (19º), Yuki Tsunoda (18º), Franco Colapinto (17º) e Oliver Bearman (16º).
SQ2
Na segunda parte da sessão, Lando Norris tirou a liderança de Max Verstappen, voltando a liderar. Lewis Hamilton e Charles Leclerc chegaram a ficar na zona de risco, mas se safaram.
ELIMINADOS: Liam Lawson (15º), Lance Stroll (14º), Pierre Gasly (13º), Isack Hadjar (12º) e Kimi Antonelli (11º).
SQ3
A última parte da sessão chegou a ser liderada por Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber. Lando Norris tirou a posição do alemão, mas depois foi superado por Max Verstappen.
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias