Max Verstappen liderou a classificação sprint do Grande Prêmio dos EUA de F1 nesta sexta-feira (17). Novamente, ele superou as McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri vieram logo em seguida. Gabriel Bortoleto não abriu volta e largará em último. A corrida sprint acontece neste sábado, às 14h.

Se por um lado Gabriel Bortoleto ficou sem voltas, a Sauber de Nico Hulkenberg chegou a liderar a última parte da classificação sprint. Ele terminou em quarto. Lewis Hamilton, que venceu a sprint da China neste ano, foi oitavo.

Classificação Sprint - GP dos EUA - resultados Pos. Piloto Equipe SQ1 SQ2 SQ3 1º Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.363 1:33.163 1:32.143 2º Lando Norris McLaren 1:33.224 1:33.033 1:32.214 3º Oscar Piastri McLaren 1:33.889 1:33.371 1:32.523 4º Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:34.236 1:33.577 1:32.645 5º George Russell Mercedes 1:34.653 1:33.462 1:32.888 6º Fernando Alonso Aston Martin 1:34.737 1:33.951 1:32.910 7º Carlos Sainz Williams 1:34.239 1:33.652 1:32.911 8º Lewis Hamilton Ferrari 1:34.226 1:34.012 1:33.035 9º Alexander Albon Williams 1:34.472 1:33.831 1:33.099 10º Charles Leclerc Ferrari 1:34.913 1:33.938 1:33.104 11º Kimi Antonelli Mercedes 1:34.414 1:34.018 - 12º Isack Hadjar Racing Bulls 1:34.243 1:34.241 - 13º Pierre Gasly Alpine 1:35.144 1:34.258 - 14º Lance Stroll Aston Martin 1:34.988 1:34.394 - 15º Liam Lawson Racing Bulls 1:34.603 DNF - 16º Oliver Bearman Haas 1:35.159 - - 17º Franco Colapinto Alpine 1:35.246 - - 18º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:35.259 - - 19º Esteban Ocon Haas 1:36.003 - - NC Gabriel Bortoleto Kick Sauber Sem tempo - -

Como foi a classificação sprint do GP dos EUA de F1

SQ1

Foi uma sessão bastante parada, inclusive com trânsito no pit-lane. Gabriel Bortoleto marcou uma volta, mas saiu dos limites de pista e ela foi anulada. Com isso, o brasileiro não marcou e caiu no SQ1. Lando Norris liderou a primeira parte.

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto (20º), Esteban Ocon (19º), Yuki Tsunoda (18º), Franco Colapinto (17º) e Oliver Bearman (16º).

SQ2

Na segunda parte da sessão, Lando Norris tirou a liderança de Max Verstappen, voltando a liderar. Lewis Hamilton e Charles Leclerc chegaram a ficar na zona de risco, mas se safaram.

ELIMINADOS: Liam Lawson (15º), Lance Stroll (14º), Pierre Gasly (13º), Isack Hadjar (12º) e Kimi Antonelli (11º).

SQ3

A última parte da sessão chegou a ser liderada por Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber. Lando Norris tirou a posição do alemão, mas depois foi superado por Max Verstappen.

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real