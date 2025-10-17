menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen supera McLaren na classificação sprint do GP dos EUA; Bortoleto vai mal

Brasileiro não abriu volta


Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 17/10/2025
19:23
Atualizado há 2 minutos
Max Verstappen no GP dos EUA de F1 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Max Verstappen no GP dos EUA de F1 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Max Verstappen liderou a classificação sprint do Grande Prêmio dos EUA de F1 nesta sexta-feira (17). Novamente, ele superou as McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri vieram logo em seguida. Gabriel Bortoleto não abriu volta e largará em último. A corrida sprint acontece neste sábado, às 14h.

Se por um lado Gabriel Bortoleto ficou sem voltas, a Sauber de Nico Hulkenberg chegou a liderar a última parte da classificação sprint. Ele terminou em quarto. Lewis Hamilton, que venceu a sprint da China neste ano, foi oitavo.

Classificação Sprint - GP dos EUA - resultados

Pos.PilotoEquipeSQ1SQ2SQ3

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:33.363

1:33.163

1:32.143

Lando Norris

McLaren

1:33.224

1:33.033

1:32.214

Oscar Piastri

McLaren

1:33.889

1:33.371

1:32.523

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

1:34.236

1:33.577

1:32.645

George Russell

Mercedes

1:34.653

1:33.462

1:32.888

Fernando Alonso

Aston Martin

1:34.737

1:33.951

1:32.910

Carlos Sainz

Williams

1:34.239

1:33.652

1:32.911

Lewis Hamilton

Ferrari

1:34.226

1:34.012

1:33.035

Alexander Albon

Williams

1:34.472

1:33.831

1:33.099

10º

Charles Leclerc

Ferrari

1:34.913

1:33.938

1:33.104

11º

Kimi Antonelli

Mercedes

1:34.414

1:34.018

-

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:34.243

1:34.241

-

13º

Pierre Gasly

Alpine

1:35.144

1:34.258

-

14º

Lance Stroll

Aston Martin

1:34.988

1:34.394

-

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:34.603

DNF

-

16º

Oliver Bearman

Haas

1:35.159

-

-

17º

Franco Colapinto

Alpine

1:35.246

-

-

18º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:35.259

-

-

19º

Esteban Ocon

Haas

1:36.003

-

-

NC

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Sem tempo

-

-

Como foi a classificação sprint do GP dos EUA de F1

SQ1

Foi uma sessão bastante parada, inclusive com trânsito no pit-lane. Gabriel Bortoleto marcou uma volta, mas saiu dos limites de pista e ela foi anulada. Com isso, o brasileiro não marcou e caiu no SQ1. Lando Norris liderou a primeira parte.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto (20º), Esteban Ocon (19º), Yuki Tsunoda (18º), Franco Colapinto (17º) e Oliver Bearman (16º).

SQ2

Na segunda parte da sessão, Lando Norris tirou a liderança de Max Verstappen, voltando a liderar. Lewis Hamilton e Charles Leclerc chegaram a ficar na zona de risco, mas se safaram.
ELIMINADOS: Liam Lawson (15º), Lance Stroll (14º), Pierre Gasly (13º), Isack Hadjar (12º) e Kimi Antonelli (11º).

SQ3

A última parte da sessão chegou a ser liderada por Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber. Lando Norris tirou a posição do alemão, mas depois foi superado por Max Verstappen.

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

