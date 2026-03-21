Carros usados por Senna e Fittipaldi na F1 vão a leilão em Mônaco

A Toleman da estreia de Ayrton Senna (1984) e a última Copersucar guiada por Emerson Fittipaldi (1979) serão as grandes estrelas de um leilão organizado pela RM Sotheby's, em Mônaco. Os valores estimados para os lotes variam entre 500 mil e 3,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 milhões a R$ 23 milhões).

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A Toleman em questão é o modelo TG183B, utilizado por Senna e Johnny Cecotto no início de 1984. Foi com este carro que o brasileiro estreou na categoria, no GP do Brasil, em Jacarepaguá. Embora tenha abandonado em casa por falha mecânica, Senna conquistou seus primeiros pontos na F1 com este monoposto ao terminar em sexto lugar nos GPs da África do Sul e da Bélgica.

O projeto leva a assinatura de Rory Byrne — engenheiro que mais tarde projetaria os carros multicampeões de Michael Schumacher na Ferrari. Atualmente, o carro conta com um motor Hart parcialmente recondicionado.

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O Fittipaldi F6A, projetado por Ralph Bellamy para a única equipe brasileira da história da F1, também vai a martelo. O modelo de número 19 foi guiado por Alex Dias Ribeiro, mas Emerson Fittipaldi também o utilizou em testes e deixou sua assinatura no veículo.

A trajetória da Copersucar (1975-1982) é um marco do automobilismo nacional, tendo utilizado inclusive o túnel de vento da Embraer para o desenvolvimento de seus projetos. O modelo F6A pode ser arrematado por até 700 mil euros (R$ 4,2 milhões).

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Copersucar (Foto: Reprodução/ Twitter)

🏎️ Lista de carros da F1 no leilão (RM Sotheby's):