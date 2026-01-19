Ex-dirigente da F1 relembra escolha de Pérez: 'Talvez tenhamos nos equivocado'
Sérgio retorna à Fórmula 1 em 2026 pela Cadillac
Em uma declaração surpreendente, Helmut Marko, ex-consultor da Red Bull Racing, demonstrou arrependimento sobre a decisão da equipe austríaca ao optar por Sergio Pérez em detrimento de Nico Hulkenberg para ser o parceiro de Max Verstappen de 2021 a 2024. O comentário foi feito no último domingo (18), em entrevista ao portal OE24.
O ex-dirigente revelou que Hulkenberg estava em negociação com a Red Bull antes da contratação de Pérez, que se concretizou em 2021. A crítica do austríaco ganha peso após a saída de Pérez da equipe em dezembro de 2024. Curiosamente, o próprio Marko deixou seu cargo ao final da temporada de Fórmula 1 de 2025.
— Estávamos em conversas com Hulkenberg, mas Pérez venceu no Bahrein, o que inclinou a balança. Talvez tenhamos nos equivocado. Agora Hulkenberg está melhor. Quanto mais velho fica, menos erros comete. Por isso tem um bom contrato na Audi.
Retorno de Pérez à Fórmula 1
Enquanto isso, o mexicano Sergio Pérez já está de casa nova. O piloto se juntou à Cadillac na F1 e retorna às pistas neste ano. Recentemente, ele participou dos primeiros testes com o novo carro em Silverstone, demonstrando entusiasmo com o desafio: "A história começa hoje para a Cadillac F1. Primeiras voltas completadas. Orgulhoso desta equipe e agradecido a cada uma das pessoas por todo o trabalho duro. Vamos!"
Calendário das corridas de 2026:
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Tudo sobre
