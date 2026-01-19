Ex-dirigente da F1 relembra escolha de Pérez: 'Talvez tenhamos nos equivocado'

Em uma declaração surpreendente, Helmut Marko, ex-consultor da Red Bull Racing, demonstrou arrependimento sobre a decisão da equipe austríaca ao optar por Sergio Pérez em detrimento de Nico Hulkenberg para ser o parceiro de Max Verstappen de 2021 a 2024. O comentário foi feito no último domingo (18), em entrevista ao portal OE24.

O ex-dirigente revelou que Hulkenberg estava em negociação com a Red Bull antes da contratação de Pérez, que se concretizou em 2021. A crítica do austríaco ganha peso após a saída de Pérez da equipe em dezembro de 2024. Curiosamente, o próprio Marko deixou seu cargo ao final da temporada de Fórmula 1 de 2025.

— Estávamos em conversas com Hulkenberg, mas Pérez venceu no Bahrein, o que inclinou a balança. Talvez tenhamos nos equivocado. Agora Hulkenberg está melhor. Quanto mais velho fica, menos erros comete. Por isso tem um bom contrato na Audi.

Retorno de Pérez à Fórmula 1

Enquanto isso, o mexicano Sergio Pérez já está de casa nova. O piloto se juntou à Cadillac na F1 e retorna às pistas neste ano. Recentemente, ele participou dos primeiros testes com o novo carro em Silverstone, demonstrando entusiasmo com o desafio: "A história começa hoje para a Cadillac F1. Primeiras voltas completadas. Orgulhoso desta equipe e agradecido a cada uma das pessoas por todo o trabalho duro. Vamos!"

Sérgio Pérez durante treino livre na RBR (Foto: Divulgação/Red Bull)

