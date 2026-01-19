Ex-dirigente da F1 relembra escolha de Pérez: 'Talvez tenhamos nos equivocado'

menu hamburguer
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/01/2026
09:22
china-2024-f1-quinta-feira-red-bull-sergioperez-afp-01-1024&#215;683-1-1
imagem cameraSérgio Pérez (Foto: AFP)
Em uma declaração surpreendente, Helmut Marko, ex-consultor da Red Bull Racing, demonstrou arrependimento sobre a decisão da equipe austríaca ao optar por Sergio Pérez em detrimento de Nico Hulkenberg para ser o parceiro de Max Verstappen de 2021 a 2024. O comentário foi feito no último domingo (18), em entrevista ao portal OE24.

O ex-dirigente revelou que Hulkenberg estava em negociação com a Red Bull antes da contratação de Pérez, que se concretizou em 2021. A crítica do austríaco ganha peso após a saída de Pérez da equipe em dezembro de 2024. Curiosamente, o próprio Marko deixou seu cargo ao final da temporada de Fórmula 1 de 2025.

— Estávamos em conversas com Hulkenberg, mas Pérez venceu no Bahrein, o que inclinou a balança. Talvez tenhamos nos equivocado. Agora Hulkenberg está melhor. Quanto mais velho fica, menos erros comete. Por isso tem um bom contrato na Audi.

Retorno de Pérez à Fórmula 1

Enquanto isso, o mexicano Sergio Pérez já está de casa nova. O piloto se juntou à Cadillac na F1 e retorna às pistas neste ano. Recentemente, ele participou dos primeiros testes com o novo carro em Silverstone, demonstrando entusiasmo com o desafio: "A história começa hoje para a Cadillac F1. Primeiras voltas completadas. Orgulhoso desta equipe e agradecido a cada uma das pessoas por todo o trabalho duro. Vamos!"

Sérgio Pérez durante treino livre na RBR (Foto: Divulgação/Red Bull)
Sérgio Pérez durante treino livre na RBR (Foto: Divulgação/Red Bull)

Calendário das corridas de 2026:

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

