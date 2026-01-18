Ímola inicia reformas para voltar ao calendário da Fórmula 1

O lendário Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, passará por uma série de reformas ao longo de 2026. O objetivo é claro: garantir os padrões exigidos pela FIA para tentar retornar ao calendário da Fórmula 1. Após ficar fora entre 2006 e 2020, a pista retornou durante a pandemia, mas acabou perdendo espaço novamente na atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O projeto de renovação foca em logística, segurança e entretenimento. A prioridade é a reformulação total do paddock, que terá sua área ampliada com asfalto ecológico para otimizar o trabalho das equipes — atendendo também às exigências do Mundial de Endurance (WEC).

As principais mudanças incluem:

Infraestrutura e Logística: Pavimentação de áreas de terra e concreto, cobertura do terraço dos boxes (dividida em três fases) e reforço das muretas para evitar inundações vindas do rio adjacente. Curva Tosa: A antiga construção no setor foi demolida para dar lugar à "Casa degli Eventi", um espaço multifuncional com vista privilegiada da pista através de uma ampla fachada de vidro. Entretenimento: O complexo ganhará uma área exclusiva para shows e eventos, que funcionará como a fanzone oficial durante as competições. Sustentabilidade: Uso de materiais sustentáveis e ampliação da barreira acústica para reduzir o impacto sonoro na vizinhança.

Apesar dos investimentos, os dirigentes italianos admitem que é difícil Ímola retomar um lugar fixo no calendário. A estratégia é entrar no sistema de rodízio, modelo já adotado pela Bélgica (Spa-Francorchamps) para sustentar financeiramente a etapa.

continua após a publicidade

O CEO da F1, Stefano Domenicali, já reiterou que apenas o valor histórico "não é suficiente para manter pistas clássicas no calendário", exigindo que os autódromos tradicionais se tornem arenas multiuso e comercialmente viáveis.

Ayrton Senna (Foto: AFP PHOTO JEAN-LOUP GAUTREAU)

Pista fatal

Em 1994, dois pilotos morreram em acidentes fatais no mesmo fim de semana na pista em Ímola: o austríaco Roland Ratzenberger, no sábado durante a classificação, e o brasileiro Ayrton Senna, no domingo, durante a corrida, um dos momentos mais trágicos da história da Fórmula 1.