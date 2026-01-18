menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Ímola inicia reformas para voltar ao calendário da Fórmula 1

Senna faleceu nesta pista

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 18/01/2026
10:02
Atualizado há 1 minutos
Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1 (Foto: Reprodução)
imagem cameraPista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lendário Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, passará por uma série de reformas ao longo de 2026. O objetivo é claro: garantir os padrões exigidos pela FIA para tentar retornar ao calendário da Fórmula 1. Após ficar fora entre 2006 e 2020, a pista retornou durante a pandemia, mas acabou perdendo espaço novamente na atual temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O projeto de renovação foca em logística, segurança e entretenimento. A prioridade é a reformulação total do paddock, que terá sua área ampliada com asfalto ecológico para otimizar o trabalho das equipes — atendendo também às exigências do Mundial de Endurance (WEC).

As principais mudanças incluem:

  1. Infraestrutura e Logística: Pavimentação de áreas de terra e concreto, cobertura do terraço dos boxes (dividida em três fases) e reforço das muretas para evitar inundações vindas do rio adjacente.
  2. Curva Tosa: A antiga construção no setor foi demolida para dar lugar à "Casa degli Eventi", um espaço multifuncional com vista privilegiada da pista através de uma ampla fachada de vidro.
  3. Entretenimento: O complexo ganhará uma área exclusiva para shows e eventos, que funcionará como a fanzone oficial durante as competições.
  4. Sustentabilidade: Uso de materiais sustentáveis e ampliação da barreira acústica para reduzir o impacto sonoro na vizinhança.

Apesar dos investimentos, os dirigentes italianos admitem que é difícil Ímola retomar um lugar fixo no calendário. A estratégia é entrar no sistema de rodízio, modelo já adotado pela Bélgica (Spa-Francorchamps) para sustentar financeiramente a etapa.

continua após a publicidade

O CEO da F1, Stefano Domenicali, já reiterou que apenas o valor histórico "não é suficiente para manter pistas clássicas no calendário", exigindo que os autódromos tradicionais se tornem arenas multiuso e comercialmente viáveis.

Brazilian F1 driver Ayrton Senna inspects and adjusts the steering wheel in the pits on May 1, 1994 before the start of the San Marino Grand Prix in Imola. Senna died after crashing in the seventh lap. AFP PHOTO JEAN-LOUP GAUTREAU
Ayrton Senna (Foto: AFP PHOTO JEAN-LOUP GAUTREAU)

Pista fatal

Em 1994, dois pilotos morreram em acidentes fatais no mesmo fim de semana na pista em Ímola: o austríaco Roland Ratzenberger, no sábado durante a classificação, e o brasileiro Ayrton Senna, no domingo, durante a corrida, um dos momentos mais trágicos da história da Fórmula 1. 

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias