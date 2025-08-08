A renovação de George Russell com a Mercedes parece estar garantida para a próxima temporada da Fórmula 1. Apesar da "confirmação", Toto Wolff não negou que buscou conversar com Max Verstappen sobre uma possível vaga na equipe. A movimentação, no entanto, não foi surpresa para o britânico, que foi alertado pelo chefe da escuderia prateada.

Em entrevista para o portal italiano "Gazzeta dello Sport", Wolff foi questionado sobre o futuro de Russell na Mercedes. O chefe de equipe aproveitou para destacar a confiança em seu elenco atual e confirmou a extensão de contrato do veterano.

— Sim. Sempre disse que estou feliz com minha equipe, com Russell e Kimi Antonelli, mas de repente o futuro de Max se tornou incerto. Por isso, nós também conversamos com ele. Mas eu sempre fui muito claro com George: em 90% do tempo, ele ficaria conosco. Tinha que falar com Verstappen, no entanto. Agora a situação está clara e tudo pode voltar ao normal — disse o chefe da Mercedes.

Antes mesmo da confirmação de que Max Verstappen ficaria na Red Bull, Russell já se mostrava confiante sobre sua continuação na Mercedes. Segundo o britânico, a renovação com a equipe tratava-se de "quando" e não "se" aconteceria.

Toto Wolff exalta Russell na F1

Wolff afirmou que Russell foi “o piloto mais forte” da equipe na temporada passada, especialmente em termos de ritmo e resultados. O britânico se mostrou pronto para assumir o posto de liderança com a saída de Hamilton ao final de 2024.

— Quando olho para George, vejo a evolução que teve desde que entrou na Fórmula 1, saindo daquele garoto veloz da Williams e depois sendo chamado para a Mercedes, claramente ao lado do maior de todos os tempos, Lewis Hamilton — iniciou Wolff, que continuou:

— E já vimos no ano passado que ele começou a se destacar muito em ritmo puro – em termos de resultados, foi o piloto mais forte. E, agora, com Lewis indo para a Ferrari, assumiu naturalmente o posto de piloto principal, e tem correspondido completamente.

O chefe da Mercedes aproveitou, então, para analisar o impacto de Russell na Mercedes para além das pistas. Além de afirmar que "não poderia desejar um piloto número 1 melhor" do que o britânico, apesar do flerte recente entre Max Verstappen e a Mercedes.

A Fórmula 1 volta às pistas apenas entre os dias 29 e 31 de agosto, após o fim do recesso, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.