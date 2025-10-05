menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Russell domina GP de Singapura de F1 de ponta a ponta; Bortoleto não pontua

McLaren conquista 10º título na F1

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/10/2025
10:55
Atualizado há 2 minutos
Russell comemora a vitória no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)
imagem cameraRussell comemora a vitória no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)
George Russell (Mercedes) venceu com vantagem o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). O piloto inglês largou da primeira posição e confirmou o resultado do último sábado (4), chegando a abrir oito segundos sobre o segundo colocado. Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) completaram o pódio. A McLaren conquistou o seu 10º título de construtores, com seis etapas de antecedência.

➡️ McLaren é campeã da F1 2025 e iguala recorde da Red Bull

Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou da 14ª posição e terminou em 17º. Ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que terminou na lanterna do grid.

A corrida aconteceu sem muita ação na pista. O ponto alto foi a boa largada de George Russell, que chegou a abrir oito segundos sobre Max Verstappen. Lando Norris conseguiu ultrapassar Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, ainda na largada. Foi a única mudança no top-3 deste domingo.

George Russell é pole no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)
George Russell é pole no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

McLaren conquista 10º título

Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.

McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Resultado do GP de Singapura de F1

PosiçãoPilotoEquipeTempoDiferença/líder

George Russell

Mercedes

1:36.455

Líder

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:36.479

+5.430

Lando Norris

McLaren

1:36.250

+6.066

Oscar Piastri

McLaren

1:36.386

+8.146

Kimi Antonelli

Mercedes

1:39.323

+33.681

Charles Leclerc

Ferrari

1:39.564

+45.996

Lewis Hamilton

Ferrari

1:47.713

+1:20.251

Fernando Alonso

Aston Martin

1:36.211

+1:20.667

Oliver Bearman

Haas

1:36.228

+1:33.527

10º

Carlos Sainz

Williams

1:34.963

+1 Volta

11º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:37.662

+1 Volta

12º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:37.243

+1 Volta

13º

Lance Stroll

Aston Martin

1:36.000

+1 Volta

14º

Alexander Albon

Williams

1:35.893

+1 Volta

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:35.641

+1 Volta

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:38.790

+1 Volta

17º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

1:38.947

+1 Volta

18º

Esteban Ocon

Haas

1:38.814

+1 Volta

19º

Pierre Gasly

Alpine

1:38.146

+1 Volta

20º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

1:40.195

+1 Volta

Como foi a corrida do GP de Singapura de F1?

1/62 - largada

Russell fez uma boa largada, sem dar espaço para Verstappen. Norris conseguiu superar Piastri, seu colega de equipe, assumindo a terceira posição. Quem mais perdeu posições foi Yuki Tsunoda. Gabriel Bortoleto perdeu uma posição na largada.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

16/62 - Russel abre mar contra Verstappen

Após fazer uma largada excepcional, George Russell chegou a abir mais de oito segundos sobre Max Verstappen. As equipes começam a preparar os pits.

Pouca movimentação

Como de costume, o GP de Singapura não foi nada movimentado. Nem os pits foram suficientes para dar emoção à prova. Com isso, George Russell não teve muito trabalho na liderança.

Bortoleto sem pontos

Com uma pista de difícil ultrapassagem e um resultado ruim na classificação, Bortoleto saiu de Singapura sem pontos, mas ainda acima do colega de equipe Nico Hulkenberg.

