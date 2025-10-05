Russell domina GP de Singapura de F1 de ponta a ponta; Bortoleto não pontua
McLaren conquista 10º título na F1
George Russell (Mercedes) venceu com vantagem o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). O piloto inglês largou da primeira posição e confirmou o resultado do último sábado (4), chegando a abrir oito segundos sobre o segundo colocado. Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) completaram o pódio. A McLaren conquistou o seu 10º título de construtores, com seis etapas de antecedência.
Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou da 14ª posição e terminou em 17º. Ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que terminou na lanterna do grid.
A corrida aconteceu sem muita ação na pista. O ponto alto foi a boa largada de George Russell, que chegou a abrir oito segundos sobre Max Verstappen. Lando Norris conseguiu ultrapassar Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, ainda na largada. Foi a única mudança no top-3 deste domingo.
Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.
Resultado do GP de Singapura de F1
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Diferença/líder
1º
George Russell
Mercedes
1:36.455
Líder
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:36.479
+5.430
3º
Lando Norris
McLaren
1:36.250
+6.066
4º
Oscar Piastri
McLaren
1:36.386
+8.146
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:39.323
+33.681
6º
Charles Leclerc
Ferrari
1:39.564
+45.996
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:47.713
+1:20.251
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:36.211
+1:20.667
9º
Oliver Bearman
Haas
1:36.228
+1:33.527
10º
Carlos Sainz
Williams
1:34.963
+1 Volta
11º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:37.662
+1 Volta
12º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:37.243
+1 Volta
13º
Lance Stroll
Aston Martin
1:36.000
+1 Volta
14º
Alexander Albon
Williams
1:35.893
+1 Volta
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:35.641
+1 Volta
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:38.790
+1 Volta
17º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
1:38.947
+1 Volta
18º
Esteban Ocon
Haas
1:38.814
+1 Volta
19º
Pierre Gasly
Alpine
1:38.146
+1 Volta
20º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
1:40.195
+1 Volta
Como foi a corrida do GP de Singapura de F1?
1/62 - largada
Russell fez uma boa largada, sem dar espaço para Verstappen. Norris conseguiu superar Piastri, seu colega de equipe, assumindo a terceira posição. Quem mais perdeu posições foi Yuki Tsunoda. Gabriel Bortoleto perdeu uma posição na largada.
16/62 - Russel abre mar contra Verstappen
Após fazer uma largada excepcional, George Russell chegou a abir mais de oito segundos sobre Max Verstappen. As equipes começam a preparar os pits.
Pouca movimentação
Como de costume, o GP de Singapura não foi nada movimentado. Nem os pits foram suficientes para dar emoção à prova. Com isso, George Russell não teve muito trabalho na liderança.
Bortoleto sem pontos
Com uma pista de difícil ultrapassagem e um resultado ruim na classificação, Bortoleto saiu de Singapura sem pontos, mas ainda acima do colega de equipe Nico Hulkenberg.
