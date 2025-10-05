Bortoleto lamenta asa quebrada na largada do GP de Singapura de F1

Tocado ainda na primeira curva após a largada do GP de Singapura de F1, neste domingo (5), Gabriel Bortoleto sofreu com danos e não conseguiu progredir ao longo da corrida. O brasileiro ficou preso atrás de Franco Colapinto ao voltar dos boxes e seguiu ali até o fim, cruzando a linha de chegada em um frustrante 17º lugar. Após a corrida, o novato lamentou o engarrafamento que tomou conta da primeira curva e acabou custando parte da asa dianteira, algo que prejudicou toda a execução a prova.

— A largada não ajudou, foi uma pena o que aconteceu na curva 1. Com três carros lado a lado, acho que essas coisas acontecem às vezes. Não acho que tenha sido culpa de ninguém, é automobilismo, mas infelizmente nos tocamos e quebramos a aleta da asa — lamentou Bortoleto.

— Custou muito tempo no primeiro stint, e a desvantagem só aumentou. Dali em diante, nossa corrida estava meio que acabada. Tentamos trocar a asa dianteira e os pneus, ficamos bastante tempo na pista e o desgaste foi bem alto para nós. Então, terminei (a corrida) sem pneus — frustrou-se.

Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto lado a lado (Foto: Ozan Kose / AFP)

Bortoleto duvida do potencial da Sauber na F1

Ao retornar à pista, porém, Bortoleto não conseguiu se livrar da Alpine de Colapinto e acabou preso no 17º lugar. A falta de capacidade de atacar deixou o brasileiro em dúvida sobre o real potencial da Sauber em Singapura.

— Acho que ficamos atrás do Colapinto por muito tempo. Infelizmente, isso nos custou muito tempo na corrida. É um pouco difícil de entender qual era nosso ritmo real hoje. Talvez, se estivéssemos à frente, poderíamos ter construído uma vantagem. Mas não sei, é difícil dizer — finalizou Bortoleto.