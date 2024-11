Autódromo de Interlagos recebe neste final de semana o GP do Brasil na F1 (Foto: Gabriel Gavinelli/F1Mania)







Publicada em 01/11/2024 - 17:17 • São Paulo (SP)

Um dos países mais impactantes na história da elite do automobilismo, o Brasil recepcionou a Fórmula 1 pela primeira vez no ano de 1972, em uma prova fora do campeonato no autódromo de Interlagos. Também conhecido como GP do Brasil, a etapa em São Paulo acontecerá neste final de semana, pela 21ª corrida do calendário da atual temporada.

Em uma corrida "de teste", após anos de reforma no autódromo paulista, a Fórmula 1 visitou São Paulo para realização da primeira disputa em terrenos brasileiros. Como não contava pontos para o campeonato, a prova não foi aderida por todas as escuderias do grid, assim, Ferrari, McLaren e Tyrrell não viajaram ao Brasil. Por esse motivo, apenas 12 pilotos participam em 1972.

Na época, o grid foi composto por oito pilotos estrangeiros e quatro brasileiro, sendo eles: os irmãos Fittipaldi, Emerson e Wilson; José Carlos Pace; e Luiz Pereira Bueno. Vale lembrar que, atualmente, o nome oficial do autódromo de Interlagos é Autódromo José Carlos Pace, piloto brasileiro de destaque nos anos 70.

Durante as classificatórias, o bom desempenho de Emerson Fittipaldi garantiu ao brasileiro a pole position, com a volta mais rápida. Já na corrida principal, o resultado não foi favorável para os pilotos "em casa", ainda mais para Fittipaldi que havia iniciado a prova liderando o grupo.

A primeira vitória no Brasil da Fórmula 1 foi conquistada pelo argentino Carlos Reutemann, que estreava na categoria. O segundo lugar ficou com o sueco Ronnie Peterson, com Wilson Fittipaldi completando o pódio.

A partir desta primeira corrida em solos brasileiros, em 1972, a Fórmula 1 incluiu oficialmente o país no calendário no ano seguinte. Desde então, foi apenas em 2020, devido à pandemia da Covid-19, que o Brasil não recebeu a elite do automobilismo mundial.

Oficial, a primeira disputa do GP do Brasil marcou também a primeira vitória de Emerson Fittipaldi em seu país. No ano seguinte, o brasileiro também conquistou o lugar mais alto do pódio, garantindo sua segunda e última vitória em casa.

Emerson Fittipaldi venceu o GP do Brasil de 1974 (Foto: Divulgação)