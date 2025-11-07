Nesta sexta-feira (7), a Fórmula 1 (F1) realizou a classificação para a corrida sprint, como parte do Grande Prêmio de São Paulo. No Autódromo de Interlagos, Gabriel Bortoleto foi eliminado no SQ2 e largará na 14ª posição na disputa desde sábado (8). Após a eliminação, o brasileiro pediu desculpas aos fãs, mas prometeu força máxima nas próximas atividades.

— Acho que é aprendizado. É minha primeira vez aqui em Interlagos também. Muita coisa diferente. Tô muito feliz de estar pilotando aqui na frente dos fãs. Desculpa por não ter ido pro SQ3 hoje, mas amanhã a gente vai com tudo. E, se Deus quiser, a gente consegue — disse Bortoleto, em entrevista à "Band".

Ao analisar seu desempenho na prova, o piloto da Sauber reconheceu que poderia ter ido melhor, principalmente na primeira vez que abriu volta. Na corrida sprint deste sábado (8), Norris largará em primeiro, seguido por Kimi Antonelli e Oscar Piastri.

— Eu errei um pouquinho no setor 1; não muito, mas coisa de 2 décimos que eu acabei melhorando na minha segunda volta. Mas aí durante a volta eu fui perdendo e acabei melhorando, sei lá, 300 milésimos a volta. Então, se eu tivesse feito um pouquinho melhor na primeira tentativa, provavelmente a gente conseguiria ter passado — explicou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto no GP do Brasil de F1 (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real