Russell fala sobre Fórmula 1 em 2026: 'Totalmente diferente'

O piloto da Mercedes, George Russell, acredita que a Fórmula 1 vive sua fase mais equilibrada da história. Com todas as equipes tendo pontuado na temporada de 2025 – fato inédito em um campeonato longo – o britânico avalia que a diminuição na diferença de desempenho entre os carros é o principal desafio da categoria no momento.
Durante uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (5), Russell analisou o atual nível de competitividade da categoria e o futuro dos regulamentos.
—Eu penso que, naturalmente, quando os regulamentos estão estáveis por alguns anos, todos os carros ficam realmente próximos uns dos outros, e eu acho que este é o mais perto que já vimos a Fórmula 1 da equipe do primeiro lugar à equipe do último lugar. Muitas equipes estão marcando pontos toda semana, e equipes diferentes estão no qualifying 3 (Q3) toda semana. Então, eu acho que isso contribui para os desafios das ultrapassagens, mas isso também mostra que a Fórmula 1 sempre evolui, e no ano que vem [2026] será totalmente diferente mais uma vez — disse Russell.
São Paulo não terá corrida sprint em 2026
A Fórmula 1 anunciou em outubro o calendário das corridas sprint (provas reduzidas realizadas no sábado) para a temporada de 2026. E, pela primeira, o GP de São Paulo não aparece na lista, realizando apenas a corrida tradicional no domingo. Russell comentou sobre a mudança no calendário.
-O sprint aqui [no Brasil] não significa que esta será a última para sempre. Talvez no futuro, o Brasil retorne a ter um sprint, mas eu acho que também é legal e justo que alguns outros circuitos tenham a oportunidade de experimentar isso - disse.
- Entram na Lista (Estreias e Retornos): Canadá, Holanda (Zandvoort) e Singapura receberão a sprint pela primeira vez. O Grande Prêmio da Inglaterra (Silverstone) volta a ter o formato reduzido, que sediou pela última vez em 2021.
- Se Mantêm: China e Miami foram mantidas no calendário de sprints.
- Ficam de Fora: Além do GP de São Paulo, as etapas da Bélgica, Estados Unidos (Austin) e Catar não terão mais a disputa sprint.
