Russell fala sobre Fórmula 1 em 2026: 'Totalmente diferente'

O piloto da Mercedes, George Russell, acredita que a Fórmula 1 vive sua fase mais equilibrada da história. Com todas as equipes tendo pontuado na temporada de 2025 – fato inédito em um campeonato longo – o britânico avalia que a diminuição na diferença de desempenho entre os carros é o principal desafio da categoria no momento.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (5), Russell analisou o atual nível de competitividade da categoria e o futuro dos regulamentos.

—Eu penso que, naturalmente, quando os regulamentos estão estáveis por alguns anos, todos os carros ficam realmente próximos uns dos outros, e eu acho que este é o mais perto que já vimos a Fórmula 1 da equipe do primeiro lugar à equipe do último lugar. Muitas equipes estão marcando pontos toda semana, e equipes diferentes estão no qualifying 3 (Q3) toda semana. Então, eu acho que isso contribui para os desafios das ultrapassagens, mas isso também mostra que a Fórmula 1 sempre evolui, e no ano que vem [2026] será totalmente diferente mais uma vez — disse Russell.

Britânico George Russell, da Mercedes (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

São Paulo não terá corrida sprint em 2026

A Fórmula 1 anunciou em outubro o calendário das corridas sprint (provas reduzidas realizadas no sábado) para a temporada de 2026. E, pela primeira, o GP de São Paulo não aparece na lista, realizando apenas a corrida tradicional no domingo. Russell comentou sobre a mudança no calendário.

-O sprint aqui [no Brasil] não significa que esta será a última para sempre. Talvez no futuro, o Brasil retorne a ter um sprint, mas eu acho que também é legal e justo que alguns outros circuitos tenham a oportunidade de experimentar isso - disse.

