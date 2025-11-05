GP Brasil de F1 acontece neste fim de semana; veja programação completa

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece a partir desta sexta-feira (7), no Autódromo de Interlagos, e marca a 21ª etapa da temporada 2025 da principal competição de automobilismo. Com um brasileiro de volta no grid após oito anos, o evento traz todos os elementos para um perfeito clima de festa.

De acordo com dados da SPTuris, empresa da prefeitura responsável pelos grandes eventos na capital paulista, a expectativa é de superar o público do ano passado. Em 2024, 291.717 pessoas compareceram ao Autódromo. O Lance! faz a cobertura do evento e traz abaixo a programação completa do GP Brasil, por dia.

Sexta-feira, 7 de novembro

A abertura dos portões está prevista para as 8h, e o acesso permanece aberto para o público que adquiriu ingressos até as 15h, programação que se mantém para os três dias.

09h05 – 09h45 - Fórmula 4 – Treino Livre

10h35 – 11h - Desfile de Carros Históricos

11h30 – 12h30 - Fórmula 1 – Treino Livre

13h – 13h30 - Porsche Sprint Challenge – Classificação

14h – 14h30 - Porsche Carrera Cup – Classificação

15h30 – 16h14 - Fórmula 1 – Classificação (Sprint)

17h – 17h20 - Fórmula 4 – Classificação

Sábado, 08 de novembro

09h25 – 09h55 - Fórmula 4 – Primeira Corrida

11h – 11h30 - Fórmula 1 – Sprint

11h50 – 12h20 - Desfile de Carros (Ferrari)

12h30 – 13h02 - Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida

13h35 – 14h07 - Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida

15h – 16h - Fórmula 1 – Classificação

16h35 – 17h - Fórmula 4 – Segunda Corrida

Domingo, 09 de novembro

09h20 – 09h43 - Fórmula 4 – Terceira Corrida

10h10 – 10h42 - Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida

11h10 – 11h42 - Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida

12h – 12h30 - Fórmula 1 – Drivers' Parade

14h - Fórmula 1 - Corrida

Gabriel Bortoleto correrá pela F1 em Interlagos pela primeira vez (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)

Fanzone terá programação especial

Além dos eventos principais, a fanzone será uma área com atrações especiais para o público, incluindo a presença de artistas e dos próprios pilotos do grid atual.

A área fica próxima da reta oposta e atrás do setor G, e pode ser acessada por aqueles que compraram ingressos específicos para a fanzone, assim como quem garantiu ingressos para os setores

G, H, K, N, R e Porto.

Veja a programação da Fanzone

Sexta-feira (7/11)

9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber

10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo

10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica

11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos

13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull

14h10 | Felipe Drugovich

14h20 | Valtteri Bottas

14h30 | Pilotos F4

15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus

17h30 | Show Seu Jorge

Sábado (8/11)

8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine

9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre

9h55 | DJ Admin

11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa

12h00 | Show PH

14h05 | DJ Eme

14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto

17h00 | Show Matheus e Kauan

Domingo (9/11)

10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti

11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello

16h15 | Show Thiaguinho

