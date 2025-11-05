GP Brasil de F1 acontece neste fim de semana; veja programação completa
Autódromo de Interlagos deve receber mais de 290 mil fãs
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece a partir desta sexta-feira (7), no Autódromo de Interlagos, e marca a 21ª etapa da temporada 2025 da principal competição de automobilismo. Com um brasileiro de volta no grid após oito anos, o evento traz todos os elementos para um perfeito clima de festa.
De acordo com dados da SPTuris, empresa da prefeitura responsável pelos grandes eventos na capital paulista, a expectativa é de superar o público do ano passado. Em 2024, 291.717 pessoas compareceram ao Autódromo. O Lance! faz a cobertura do evento e traz abaixo a programação completa do GP Brasil, por dia.
Sexta-feira, 7 de novembro
A abertura dos portões está prevista para as 8h, e o acesso permanece aberto para o público que adquiriu ingressos até as 15h, programação que se mantém para os três dias.
09h05 – 09h45 - Fórmula 4 – Treino Livre
10h35 – 11h - Desfile de Carros Históricos
11h30 – 12h30 - Fórmula 1 – Treino Livre
13h – 13h30 - Porsche Sprint Challenge – Classificação
14h – 14h30 - Porsche Carrera Cup – Classificação
15h30 – 16h14 - Fórmula 1 – Classificação (Sprint)
17h – 17h20 - Fórmula 4 – Classificação
Sábado, 08 de novembro
09h25 – 09h55 - Fórmula 4 – Primeira Corrida
11h – 11h30 - Fórmula 1 – Sprint
11h50 – 12h20 - Desfile de Carros (Ferrari)
12h30 – 13h02 - Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
13h35 – 14h07 - Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
15h – 16h - Fórmula 1 – Classificação
16h35 – 17h - Fórmula 4 – Segunda Corrida
Domingo, 09 de novembro
09h20 – 09h43 - Fórmula 4 – Terceira Corrida
10h10 – 10h42 - Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
11h10 – 11h42 - Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
12h – 12h30 - Fórmula 1 – Drivers' Parade
14h - Fórmula 1 - Corrida
Fanzone terá programação especial
Além dos eventos principais, a fanzone será uma área com atrações especiais para o público, incluindo a presença de artistas e dos próprios pilotos do grid atual.
A área fica próxima da reta oposta e atrás do setor G, e pode ser acessada por aqueles que compraram ingressos específicos para a fanzone, assim como quem garantiu ingressos para os setores
G, H, K, N, R e Porto.
Veja a programação da Fanzone
Sexta-feira (7/11)
9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
14h10 | Felipe Drugovich
14h20 | Valtteri Bottas
14h30 | Pilotos F4
15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
17h30 | Show Seu Jorge
Sábado (8/11)
8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
9h55 | DJ Admin
11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
12h00 | Show PH
14h05 | DJ Eme
14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
17h00 | Show Matheus e Kauan
Domingo (9/11)
10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
16h15 | Show Thiaguinho
