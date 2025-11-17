Ouro em Londres 2012, Adenízia revela planos para aposentadoria

Nesta temporada, Adenízia disputa sua 17ª Superliga de Vôlei da carreira. Agora, como capitã do Praia Clube. Nos dez anos de Seleção Brasileira, conquistou o sonhado ouro olímpico em Londres 2012. Já por clubes, soma títulos nacionais, continentais e mundiais. O extenso currículo vitorioso da central, agora com 38 anos, evidencia a importância da atleta para o vôlei brasileiro, e coloca em cheque o momento de sua aposentadoria.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo desbanca Brasília e segue invicto na Superliga; veja os resultados do dia

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o treino do Praia Clube, Adenízia afirmou não ter em mente a data de se despedir das quadras, mas revelou os planos que traça para quando isso acontecer.

— Brinco que estou mais para parar do que para começar. Cada jogo para mim é como se fosse o último. Por isso, estou aproveitando muito e jogando com mais vontade ainda. Não sei o dia de amanhã, não sei se vou continuar ou parar. Pode ser que eu continue dois anos, pode ser que eu pare ano que vem — afirmou a central.

continua após a publicidade

— Estou estudando, já tenho uma faculdade de design de interiores. Agora, estou no primeiro ano de jornalismo. Estou me preparando para isso. Acho que é importante para todo atleta pensar no futuro. Hoje em dia, temos muitas oportunidades e ferramentas para estudar. Antigamente, isso era muito mais difícil — completou.

Durante as Olimpíadas de Paris 2024, Adenízia teve a experiência de comentar jogos de vôlei em transmissões da CazéTV, despertando seu interesse pelo campo da comunicação.

continua após a publicidade

➡️ Los Angeles 2028 terá vôlei da abertura ao encerramento; confira

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

'Casamento perfeito' com o Praia Clube

Adenízia disputa sua terceira temporada pelo Praia Clube, na 17ª Superliga de sua carreira. A atleta, capitã da equipe, afirma se sentir em casa no clube mineiro.

— Brinco que se soubesse que o Praia era tão legal, eu teria vindo antes. Não só pelo time, mas também pelos sócios e por todos da diretoria. Me sinto muito à vontade. Falo que foi um casamento perfeito, ainda mais agora no finalzinho de carreira. Fico muito segura aqui. Até porque antes de sermos atletas, somos seres humanos — disse Adenízia.

Adenízia disputa sua terceira temporada pelo Praia clube (Foto: Divulgação/ Praia Clube)

O Praia Clube vem de uma temporada com resultados abaixo do esperado. Este ano, foi vice-campeão do Campeonato Mineiro, para o rival Minas. Na atual edição da Superliga, sob o comando de Rui Moreira, técnico português, a equipe ainda buscar encontrar ritmo, somando três vitórias em três jogos, na quinta posição da tabela.

Principais conquistas de Adenízia

CLUBES:

Copa Brasil: 4 títulos

Superliga: 2 títulos

Campeonato Sul-Americano de Clubes: 5 títulos

Mundial de Clubes: 1 título

SELEÇÃO BRASILEIRA: