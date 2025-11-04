Band 'derruba' programação para GP de São Paulo de F1

A TV Band, atual emissora da Fórmula 1 (F1) no Brasil, divulgou mudanças na grade de programação para a exibição do GP de São Paulo. A rede "derrubou" a grade vespertina de sexta-feira para dar espaço à prova brasileira da principal categoria do automobilismo mundial. Mudanças também aconteceram no sábado.

Diferentemente de outras etapas da temporada, a emissora do Morumbi irá exibir as sessões sprints (classificação e corrida) na TV aberta. Com isso, as transmissões começam logo na sexta-feira. Para possibilitar isso, a emissora não exibirá o "Melhor da Tarde". A classificação sprint terá espaço na grade a partir das 14h30 (de Brasília).

No sábado, a emissora exibe a corrida sprint e a classificação da corrida regular. Elas irão ao ar, respectivamente, às 10h30 e 14h30. No domingo, dia da corrida principal, a Band deixou 3h30 para a exibição da F1, começando às 13h.

Band não renovou com a F1

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões com 15 corridas em TV aberta enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

Chamada da F1 2026 na Globo (Fpto: Reprodução / TV Globo)

No Sportv, a emissora carioca irá transmitir todos os treinos livres, classificações e corridas sprints. A cobertura do canal também poderá ser acompanhada no Globoplay, streaming da Globo:

— No Sportv, os fãs poderão assistir 100% das transmissões ao vivo: serão 24 grandes prêmios, 6 corridas sprint, 24 treinos classificatórios e 60 treinos livres. A cobertura será intensa e completa, com análises, bastidores e tudo que os apaixonados por velocidade esperam. E no Globoplay, o público poderá acompanhar todas as transmissões ao vivo e sob demanda, com a comodidade do sinal ao vivo dos canais, assistindo às corridas de qualquer lugar.