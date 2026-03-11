Embora a Fórmula 1 tenha saído da Band, Mariana Becker segue como presença marcante na temporada de 2026 — para a felicidade dos fãs brasileiros. Referência na cobertura da categoria, a repórter da Globo analisou a estreia do compatriota Gabriel Bortoleto, que inicia seu segundo ano na F1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bortoleto foi o responsável por marcar a primeira pontuação da história da Audi na Fórmula 1 no último domingo (8). Após largada marcada por problemas, o brasileiro conseguiu voltar a zona de pontuação e terminou o GP da Austrália na nona colocação. A posição garantiu os primeiros dois pontos no Mundial de Pilotos.

— O Gabriel Bortoleto mostrou um grande desempenho aqui. Confiante no carro, chegou em nono lugar, tem dois pontos. Por que isso é importante? Porque a equipe dele é uma equipe nova aqui, é o primeiro ano da Audi na Fórmula 1 e ainda pega um momento de transformação total, em que você tem dois motores diferentes; um a combustão, um elétrico — disse Becker, que completou:

continua após a publicidade

— A forma de encarar a corrida é totalmente diferente do que a gente viu até agora, com um monte de ultrapassagens, possibilidade de troca de posições.

A conquista de Gabriel, na verdade, representa uma marca importante para todo o time na Fórmula 1. Com o resultado, a Audi, substituta da Sauber, se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021.

continua após a publicidade

➡️ Chefe da Audi diz o que espera de Bortoleto na F1: 'Sinceramente'

Início "encorajador" para Bortoleto

Em Melbourne, Bortoleto largou em nono, após o abandono de Oscar Piastri, e sustentou a posição com maturidade até o fim, conquistando dois pontos no Mundial de Pilotos. Passada a disputa, o paulistano de 21 anos comemorou o feito e projetou o próximo compromisso da temporada, o GP da China, com "os pés no chão".

— Foi um começo de temporada muito encorajador: marcar pontos na nossa corrida de estreia (da Audi) foi algo muito especial e um grande momento para todos que trabalharam duro neste projeto. Ao mesmo tempo, mantemos os pés no chão: foi apenas a primeira de muitas corridas que temos pela frente, e ainda há muito a aprender e entender sobre o nosso carro.

Bortoleto volta à pista já neste final de semana, de 13 a 15 de março, na China. Para ele, o Circuito Internacional de Xangai lembra o traçado de Sakir, no Bahrein, que foi palco de testes de pré-temporada da F1 2026. Assim, ele considera essencial colocar na prática as lições aprendidas.

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.