Embora a Fórmula 1 tenha saído da Band, Mariana Becker segue como presença marcante na temporada de 2026 — para a felicidade dos fãs brasileiros. Referência na cobertura da categoria, a repórter da Globo analisou a estreia do compatriota Gabriel Bortoleto, que inicia seu segundo ano na F1.
Bortoleto foi o responsável por marcar a primeira pontuação da história da Audi na Fórmula 1 no último domingo (8). Após largada marcada por problemas, o brasileiro conseguiu voltar a zona de pontuação e terminou o GP da Austrália na nona colocação. A posição garantiu os primeiros dois pontos no Mundial de Pilotos.
— O Gabriel Bortoleto mostrou um grande desempenho aqui. Confiante no carro, chegou em nono lugar, tem dois pontos. Por que isso é importante? Porque a equipe dele é uma equipe nova aqui, é o primeiro ano da Audi na Fórmula 1 e ainda pega um momento de transformação total, em que você tem dois motores diferentes; um a combustão, um elétrico — disse Becker, que completou:
— A forma de encarar a corrida é totalmente diferente do que a gente viu até agora, com um monte de ultrapassagens, possibilidade de troca de posições.
A conquista de Gabriel, na verdade, representa uma marca importante para todo o time na Fórmula 1. Com o resultado, a Audi, substituta da Sauber, se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021.
Início "encorajador" para Bortoleto
Em Melbourne, Bortoleto largou em nono, após o abandono de Oscar Piastri, e sustentou a posição com maturidade até o fim, conquistando dois pontos no Mundial de Pilotos. Passada a disputa, o paulistano de 21 anos comemorou o feito e projetou o próximo compromisso da temporada, o GP da China, com "os pés no chão".
— Foi um começo de temporada muito encorajador: marcar pontos na nossa corrida de estreia (da Audi) foi algo muito especial e um grande momento para todos que trabalharam duro neste projeto. Ao mesmo tempo, mantemos os pés no chão: foi apenas a primeira de muitas corridas que temos pela frente, e ainda há muito a aprender e entender sobre o nosso carro.
Bortoleto volta à pista já neste final de semana, de 13 a 15 de março, na China. Para ele, o Circuito Internacional de Xangai lembra o traçado de Sakir, no Bahrein, que foi palco de testes de pré-temporada da F1 2026. Assim, ele considera essencial colocar na prática as lições aprendidas.
