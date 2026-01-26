Sete equipes aproveitam primeiro dia de shakedown da F1 2026
Apenas um piloto de cada equipe participou dos testes nesta segunda-feira (26)
A primeira atividade oficial da Fórmula 1 em 2026 enfim começou. Na manhã desta segunda-feira (26), sete das 11 equipes do grid aproveitaram para ir à pista em Barcelona no primeiro dia de shakedown. Embora a sessão seja privada, a F1 registrou o momento em que os primeiros carros saíram dos boxes e deram o "pontapé" inicial na temporada.
As equipes foram Red Bull Racing, Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas, Cadillac e Audi. Apenas um piloto de cada equipe participou dos testes.
Isack Hadjar, da Red Bull, foi o líder da sessão da manhã, seguido por 2s de Kimi Antonelli, da Mercedes. Com a Audi, Gabriel Bortoleto terminou com o pior tempo entre os sete pilotos que participaram do shakedown. Vale destacar, no entanto, que tempos rápidos não são prioridade das equipes durante o evento.
P1 – Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.835
P2 – Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:20.700
P3 – Franco Colapinto (Alpine) – 1:21.348
P4 – Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:21.864
P5 – Esteban Ocon (Haas) – 1:24.520
P6 – Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24.651
P7 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:25.296
Williams é ausência confirmada no shakedown
A Williams não participará de nenhuma das sessões em Barcelona. A equipe justificou a ausência completa devido a atrasos no cronograma de desenvolvimento do FW48, seu novo carro para 2026. Em comunicado oficial, a equipe Atlassian Williams F1 afirmou que, em vez de comparecer, focará em "extrair o máximo desempenho do carro" por meio de testes internos.
Em substituição à pista, a Williams realizará um programa de Teste de Pista Virtual (VTT) na próxima semana, com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada, em Melbourne. A equipe ainda agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou ansiosa para o retorno à pista.
O que é o "shakedown" da F1?
O Barcelona Shakedown, que ocorre no Circuito da Catalunha, terá cinco dias consecutivos, sem acesso ao público ou à imprensa. O evento não contará com transmissão ao vivo nem cobertura em tempo real devido às inúmeras modificações nos carros para adequação ao novo regulamento técnico.
O shakedown é um evento fechado da Fórmula 1 que funciona como uma etapa inicial de avaliação dos novos carros antes do início oficial da temporada. O objetivo é verificar se o projeto do carro corresponde às expectativas técnicas e conceituais traçadas durante o desenvolvimento.
Ao longo do evento, as equipes podem escolher três dias de testes dentro de um período total de cinco dias. Trata-se de uma fase totalmente voltada à análise de sistemas, coleta de dados e identificação de ajustes necessários. Embora algumas equipes já tenham colocado seus carros na pista de forma bastante limitada anteriormente, é no shakedown que os testes ganham profundidade, preparando o terreno para as próximas etapas da pré-temporada.
Calendário de pré-temporada da F1
15 de janeiro – Lançamento da Racing Bulls e Red Bull
19 de janeiro – Lançamento da Haas
20 de janeiro – Lançamento da Audi
22 de janeiro – Lançamento da Mercedes
23 de janeiro – Lançamento da Ferrari e Alpine
26 a 30 de janeiro – Semana de shakedown
03 de fevereiro – Lançamento da Williams
08 de fevereiro – Lançamento da Cadillac
09 de fevereiro – Lançamento da McLaren e Aston Martin
11 a 13 de fevereiro – Semana 1 de testes
18 a 20 de fevereiro – Semana 2 de testes
