Sete equipes aproveitam primeiro dia de shakedown da F1 2026

A primeira atividade oficial da Fórmula 1 em 2026 enfim começou. Na manhã desta segunda-feira (26), sete das 11 equipes do grid aproveitaram para ir à pista em Barcelona no primeiro dia de shakedown. Embora a sessão seja privada, a F1 registrou o momento em que os primeiros carros saíram dos boxes e deram o "pontapé" inicial na temporada.

As equipes foram Red Bull Racing, Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas, Cadillac e Audi. Apenas um piloto de cada equipe participou dos testes.

Isack Hadjar, da Red Bull, foi o líder da sessão da manhã, seguido por 2s de Kimi Antonelli, da Mercedes. Com a Audi, Gabriel Bortoleto terminou com o pior tempo entre os sete pilotos que participaram do shakedown. Vale destacar, no entanto, que tempos rápidos não são prioridade das equipes durante o evento.

P1 – Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.835

P2 – Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:20.700

P3 – Franco Colapinto (Alpine) – 1:21.348

P4 – Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:21.864

P5 – Esteban Ocon (Haas) – 1:24.520

P6 – Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24.651

P7 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:25.296

Williams é ausência confirmada no shakedown

A Williams não participará de nenhuma das sessões em Barcelona. A equipe justificou a ausência completa devido a atrasos no cronograma de desenvolvimento do FW48, seu novo carro para 2026. Em comunicado oficial, a equipe Atlassian Williams F1 afirmou que, em vez de comparecer, focará em "extrair o máximo desempenho do carro" por meio de testes internos.

Em substituição à pista, a Williams realizará um programa de Teste de Pista Virtual (VTT) na próxima semana, com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada, em Melbourne. A equipe ainda agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou ansiosa para o retorno à pista.

Carro da Williams para a F1 2026 (Foto: Divulgação / Williams)

O que é o "shakedown" da F1?

O Barcelona Shakedown, que ocorre no Circuito da Catalunha, terá cinco dias consecutivos, sem acesso ao público ou à imprensa. O evento não contará com transmissão ao vivo nem cobertura em tempo real devido às inúmeras modificações nos carros para adequação ao novo regulamento técnico.

O shakedown é um evento fechado da Fórmula 1 que funciona como uma etapa inicial de avaliação dos novos carros antes do início oficial da temporada. O objetivo é verificar se o projeto do carro corresponde às expectativas técnicas e conceituais traçadas durante o desenvolvimento.

Ao longo do evento, as equipes podem escolher três dias de testes dentro de um período total de cinco dias. Trata-se de uma fase totalmente voltada à análise de sistemas, coleta de dados e identificação de ajustes necessários. Embora algumas equipes já tenham colocado seus carros na pista de forma bastante limitada anteriormente, é no shakedown que os testes ganham profundidade, preparando o terreno para as próximas etapas da pré-temporada.

Calendário de pré-temporada da F1

15 de janeiro – Lançamento da Racing Bulls e Red Bull

19 de janeiro – Lançamento da Haas

20 de janeiro – Lançamento da Audi

22 de janeiro – Lançamento da Mercedes

23 de janeiro – Lançamento da Ferrari e Alpine

26 a 30 de janeiro – Semana de shakedown

03 de fevereiro – Lançamento da Williams

08 de fevereiro – Lançamento da Cadillac

09 de fevereiro – Lançamento da McLaren e Aston Martin

11 a 13 de fevereiro – Semana 1 de testes

18 a 20 de fevereiro – Semana 2 de testes

