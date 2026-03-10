Após somar pontos na Austrália, Bortoleto define início na F1 2026 como 'encorajador'

O Grande Prêmio da Austrália, que marcou a estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, foi especial para Gabriel Bortoleto. Ele terminou a corrida no nono lugar e somou os primeiros pontos da Audi na elite do automobilismo mundial. Passada a disputa, o paulistano de 21 anos comemorou o feito e projetou o próximo compromisso da temporada, o GP da China, com "os pés no chão".

Em Melbourne, Bortoleto largou em nono, após o abandono de Oscar Piastri, e sustentou a posição com maturidade até o fim, conquistando dois pontos no Mundial de Pilotos. Assim, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021.

— Foi um começo de temporada muito encorajador: marcar pontos na nossa corrida de estreia (da Audi) foi algo muito especial e um grande momento para todos que trabalharam duro neste projeto. Ao mesmo tempo, mantemos os pés no chão: foi apenas a primeira de muitas corridas que temos pela frente, e ainda há muito a aprender e entender sobre o nosso carro.

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Expectativas de Bortoleto para o GP da China

Bortoleto volta à pista já neste final de semana, de 13 a 15 de março, na China. Para ele, o Circuito Internacional de Xangai lembra o traçado de Sakir, no Bahrein, que foi palco de testes de pré-temporada da F1 2026. Assim, ele considera essencial colocar na prática as lições aprendidas.

— Podemos esperar usar algumas dessas lições para sair na frente na única sessão de treinos livres que faremos. Precisaremos trabalhar duro e começar com tudo, pois sabemos o quão competitivo está o pelotão intermediário nesta fase.

No Grande Prêmio da China, os pilotos terão apenas um treino livre, já que a etapa contará com corrida sprint. As atividades têm início nesta sexta-feira (13), e é mais uma oportunidade de Bortoleto cravar seu bom início na atual temporada da Fórmula 1.