Chefe da Sauber rasga elogios a Gabriel Bortoleto: 'Excepcional'

Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula 1 (F1), no Grande Prêmio do México, no último domingo (26). A atuação do brasileiro culminou em um 10º lugar, um ponto e elogios de Jonathan Wheatley, chefe da Sauber. Em um dia difícil para Nico Hulkenberg, Wheatley gostou do que o brasileiro apresentou na pista.

— Do lado positivo, Gabi fez uma corrida excepcional. Largar em 16º e terminar na zona de pontuação em 10º não é pouca coisa. Ele administrou seus pneus brilhantemente, executou nossa estratégia com perfeição e demonstrou uma habilidade de corrida excepcional nas voltas finais, principalmente na disputa com Hadjar. A equipe de boxes fez uma excelente parada que o ajudou a ganhar uma posição crucial na pista — afirmou Jonathan Wheatley.

Atualmente, Gabriel Bortoleto é 19º no campeonato de pilotos da F1. O brasileiro já marcou 19 pontos e a sua melhor colocação foi um sexto lugar no GP da Hungria.

Gabriel Bortoleto comemora corrida e está animado para GP de São Paulo

Ficando três corridas sem pontuar, o brasileiro quebrou a sequência ruim que havia enfrentando nas últimas corridas. Após a prova, o brasileiro comemorou o resultado:

— No geral, estou feliz com o resultado de hoje. Largar em 16º e terminar na zona de pontuação demonstra a força do nosso ritmo de corrida e a ótima estratégia da equipe. Tive uma largada forte, fiz algumas boas ultrapassagens na pista e administramos bem os pneus durante toda a corrida, que foi sólida e bem executada.

A próxima etapa da F1 é o GP de São Paulo, disputado no autódromo de Interlagos. Bortoleto está animado para correr, pela primeira vez, em casa:

— Agora estou muito animado para ir ao Brasil para minha primeira corrida em casa na Fórmula 1. Sem pressão. Estou apenas orgulhoso de ir para lá após um fim de semana incrível.