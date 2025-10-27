GP de São Paulo terá encontro com pilotos da F1; veja agenda
Ações serão na fanzone
A próxima corrida da Fórmula 1 (F1) é o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A etapa no Brasil terá encontro com os pilotos na fanzone, além de shows, apresentações e debates. Até o momento, estão confirmadas as equipes Red Bull, McLaren, Williams, Sauber, Mercedes, Haas e Alpine.
Os encontros irão acontecer na fanzone do autódromo, próxima da reta oposta e atrás do setor G. Para acessar o local, é necessário comprar ingressos no site oficial do evento. Eles podem ser obtidos por R$ 580, inteira, e R$ 290, meia. Pessoas com ingressos para os setores G, H, K, N, R e Porto já têm acesso gratuito à fanzone.
Além dos pilotos do grid atual da F1 2025, o evento terá ex-pilotos, como Rubens Barrichello, Felipe Massa e Valtteri Bottas. Além disso, figuras do automobilismo estarão presentes, como Gerson Campos, Felipe Drugovich, Luciano Burti e Fefo Barrichello.
Programação da Fanzone do GP de São Paulo de F1
Sexta-feira (7/11)
- 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
- 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
- 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
- 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
- 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
- 14h10 | Felipe Drugovich
- 14h20 | Valtteri Bottas
- 14h30 | Pilotos F4
- 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
- 17h30 | Show Seu Jorge
Sábado (8/11)
- 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
- 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
- 9h55 | DJ Admin
- 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
- 12h00 | Show PH
- 14h05 | DJ Eme
- 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
- 17h00 | Show Matheus e Kauan
Domingo (9/11)
- 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
- 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
- 16h15 | Show Thiaguinho
