GP de São Paulo terá encontro com pilotos da F1; veja agenda

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 27/10/2025
14:47
Gabriel Bortoleto Interlagos
Gabriel Bortoleto em Interlagos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A próxima corrida da Fórmula 1 (F1) é o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A etapa no Brasil terá encontro com os pilotos na fanzone, além de shows, apresentações e debates. Até o momento, estão confirmadas as equipes Red Bull, McLaren, Williams, Sauber, Mercedes, Haas e Alpine.

Os encontros irão acontecer na fanzone do autódromo, próxima da reta oposta e atrás do setor G. Para acessar o local, é necessário comprar ingressos no site oficial do evento. Eles podem ser obtidos por R$ 580, inteira, e R$ 290, meia. Pessoas com ingressos para os setores G, H, K, N, R e Porto já têm acesso gratuito à fanzone.

Max Verstappen na fanzone do GP de São Paulo de F1 (Foto: Reprodução / F1 São Paulo)
Max Verstappen na fanzone do GP de São Paulo de F1 (Foto: Reprodução / F1 São Paulo)

Além dos pilotos do grid atual da F1 2025, o evento terá ex-pilotos, como Rubens Barrichello, Felipe Massa e Valtteri Bottas. Além disso, figuras do automobilismo estarão presentes, como Gerson Campos, Felipe Drugovich, Luciano Burti e Fefo Barrichello.

Programação da Fanzone do GP de São Paulo de F1

Sexta-feira (7/11)

  1. 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
  2. 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
  3. 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
  4. 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
  5. 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
  6. 14h10 | Felipe Drugovich
  7. 14h20 | Valtteri Bottas
  8. 14h30 | Pilotos F4
  9. 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
  10. 17h30 | Show Seu Jorge

Sábado (8/11)

  1. 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
  2. 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
  3. 9h55 | DJ Admin
  4. 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
  5. 12h00 | Show PH
  6. 14h05 | DJ Eme
  7. 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
  8. 17h00 | Show Matheus e Kauan

Domingo (9/11)

  • 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
  • 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
  • 16h15 | Show Thiaguinho

