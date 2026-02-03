Ausente nos testes de Barcelona, Williams revela carro para F1 2026

A Williams não participou dos teste de pré-temporada da F1 2026 em Barcelona. Assim, a pintura do novo carro, o FW48, foi revelada nesta terça-feira (3) em evento realizado de forma virtual. Anteriormente, a ideia era realizar uma cerimônia na fábrica da equipe, em Grove, no Reino Unido. No entanto, o atraso para o monoposto ficar pronto fez a escuderia mudar seus planos.

A nova pintura mantém o azul predominante, como é tradicional nos carros da Williams. Além disso, o preto também chama atenção. Já nas laterais, foram utilizados tons de azul mais claro. O branco aparece tanto na parte lateral quanto na asa dianteira. Confira:

Carro da Williams para F1 2026 (Foto: Divulgação/ Williams)

Além disso, a Williams também revelou os uniformes da equipe para 2026. Para esta temporada, os pilotos principais da Williams seguem sendo Carlos Sainz e Alexander Albon. Em 2025, a equipes terminou o Mundial de Construtores na quinta posição.

Tradução: "Usadas com orgulho! Revelando nossos uniformes para as corridas de 2026"

Ausência da Williams na pré-temporada de Barcelona

A Williams não participou de nenhuma das sessões em Barcelona. A equipe justificou a ausência completa devido a atrasos no cronograma de desenvolvimento do FW48, seu novo carro para 2026. Em comunicado oficial, antes das sessões, a equipe Atlassian Williams F1 afirmou que, em vez de comparecer, focaria em "extrair o máximo desempenho do carro" por meio de testes internos.

Em substituição à pista, a Williams realizará, nesta semana, um programa de Teste de Pista Virtual (VTT) com o carro de 2026, como preparação para o primeiro teste oficial no Bahrein e para a primeira corrida da temporada, em Melbourne. A equipe ainda agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou ansiosa para o retorno à pista.

Fontes próximas à Williams, citadas pelo site especializado Racing News 365, apontam que a equipe estaria enfrentando problemas para ser aprovada nos obrigatórios testes de colisão realizados pela FIA.

