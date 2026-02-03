Campeão e algoz de brasileiro volta à Fórmula 1 e assume nova função

Um campeão da Fórmula 1 está de volta à principal categoria do automobilismo. Mesmo que como embaixador, Jenson Button está de volta. Campeão mundial em 2009, o britânico passa a ser representante da Aston Martin. O tempo de duração exato não foi divulgado, mas se trata de um acordo plurianual.

Jenson Button passa a ser representante da Aston Martin na Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

Caberá ao ex-piloto de Fórmula 1 atuar e ações comerciais e midiáticas da equipe. Hoje com 46 anos, Button passou por Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, McLaren e Brawn, pela qual conquistou seu único título.

Foi no ano em que a equipe parecia desestruturada, mas se organizou e preparou um carro que atropelou os concorrentes. Ele e o então companheiro de equipe, Rubens Barrichello, dominaram aquela temporada. O brasileiro chegou à última corrida da Fórmula 1, em Interlagos, com chance de título, mas não teve sucesso.

Na nova função, Button vai representar a Aston Martin em eventos, programas de parceria e entrevistas. No time, ele vai reencontrar Fernando Alonso, de quem foi companheiro, na McLaren, entre 2015 e 2016.

— Unir-me à Aston Martin durante um momento tão transformador para a equipe e para a história do esporte é realmente empolgante para mim — afirmou Button, que completou:

— A temporada de 2026 será fascinante e fazer parte de uma equipe tão ambiciosa é uma oportunidade real. Mal posso esperar por Melbourne — afirmou, citando a primeira etapa da temporada, no mês que vem.

Jefferson Slack, diretor geral comercial da Aston Martin, completou:

— Jenson é uma das figuras mais respeitadas na Fórmula 1 moderna e estamos muito felizes em recebê-lo. Ao entrarmos na nova era que definirá o esporte em 2026, a visão e a presença de Jenson serão um ativo valioso enquanto continuamos a construir esta equipe para o sucesso a longo prazo — destacou, lembrando as mudanças no regulamento que virão.