Lotus 98T de Ayrton Senna vai a leilão por mais de R$ 60 milhões

Uma peça importante para a carreira de Ayrton Senna deve encontrar novo dono no dia 11 de março deste ano: o icônico Lotus 98T. O monoposto será leiloado pela empresa RM Sotheby's, conhecida pela venda de artigos históricos do automobilismo mundial. Para dar a primeira oferta, será preciso desembolsar entre R$ 49 a 62 milhões – valor no qual o carro foi avaliado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com o carro preto e dourado, Senna conquistou duas vitórias decisivas na temporada de 1986: o GP de Detroit e o GP da Espanha, disputado em Jerez de la Frontera. A etapa espanhola ficou registrada como a terceira chegada mais apertada da história do Campeonato Mundial, com o brasileiro terminando apenas 14 milésimos de segundo à frente de Nigel Mansell, da Williams.

O desempenho do piloto com o Lotus 98T foi além dos triunfos. Senna garantiu cinco pole positions ao longo daquele campeonato – nas provas do Brasil, Espanha, San Marino, Detroit e França – e ainda subiu ao pódio em outras três ocasiões. Entre esses resultados está o segundo lugar no GP do Brasil, vencido por Nelson Piquet, consolidando uma temporada de forte protagonismo do brasileiro.

continua após a publicidade

Mudanças e detalhes após a F1

Desenhado por Gérard Ducarouge, o monoposto representou um salto técnico em relação ao modelo anterior. O chassi foi construído em estrutura única de fibra de carbono e alumínio, com chapas compostas moldadas, preenchidas com folha de alumínio e anteparos usinados a partir de blocos maciços do metal – uma solução avançada para a época.

O Lotus 98T foi comprado diretamente da equipe em 1988 e passou a integrar coleções particulares de alto nível. Desde 2016, pertence a Zak Brown, atual CEO da McLaren. O carro passou por uma restauração completa conduzida pela Paul Lanzante Ltd. e atualmente está em condições ideais para uso.

continua após a publicidade

Veja fotos de Lotus 98T, de Ayrton Senna

Detalhes de Lotus 98T, usada por Ayrton Senna na F1 (Foto: Divulgação)

Detalhes de Lotus 98T, usada por Ayrton Senna na F1 (Foto: Divulgação)

➡️ Comentarista da Globo analisa equipe para a F1 2026: 'Vamos ter que costurar'

Calendário da F1 2026

Os testes secretos da F1 2026 tiveram início na segunda-feira em Barcelona, mas a McLaren não participou do primeiro dia por decisão estratégica. No segundo dia, apenas Ferrari e Red Bull enfrentaram a pista molhada devido às condições climáticas desfavoráveis.

Após esta rodada em Barcelona, a F1 terá uma semana sem atividades. Na sequência, as equipes se dirigirão ao Bahrein, onde o Circuito de Sakhir receberá duas rodadas de testes: a primeira entre 11 e 13 de fevereiro e a segunda de 18 a 20 do mesmo mês.

O campeonato de 2026 começará oficialmente em 8 de março com o Grande Prêmio da Austrália, quando as equipes mostrarão o verdadeiro potencial dos carros desenvolvidos sob o novo regulamento técnico.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.