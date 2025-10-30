Campeão da F1 anuncia aposentadoria do automobilismo em 2025

Jenson Button confirmou que se aposentará do automobilismo ao fim da temporada 2025 do Mundial de Endurance (WEC). Desde a saída da Fórmula 1, o campeão mundial de 2009 se aventurou em outras categorias à motor. Em entrevista ao "BBC Radio Somerset", anunciou que a etapa do Bahrein será a última de sua carreira profissional.

— Esta será minha última corrida. Sempre gostei do Bahrein, acho que é uma pista divertida, e vou aproveitar ao máximo, porque este será o fim da minha carreira profissional no automobilismo — afirmou o piloto de 45 anos.

A decisão de deixar as pistas tem um motivo claro para Button: o crescimento de seus filhos. Em mais de 25 anos de carreira, o britânico busca mais tempo com a família, o que perdia ao viajar o mundo com o automobilismo.

— Realmente aproveitei meu tempo com a Jota no WEC, mas a vida ficou ocupada demais, e não seria justo com a equipe nem comigo mesmo seguir para 2026 achando que vou ter tempo suficiente para isso. Meus filhos têm quatro e seis anos, e quando passa uma semana fora, perde muita coisa — e esse tempo não volta. Sinto que já perdi bastante nos últimos anos, o que tudo bem, eu sabia que seria assim. Mas não estou disposto a fazer isso de novo por mais uma temporada — confessou.

Fora das competições, Button não planeja abandonar o automobilismo por completo, seguindo na direção de seus carros clássicos por diversão.

Carreira de Jenson Button no automobilismo

A estreia de Jenson Button aconteceu na Fórmula Ford na temporada de 1998, quando foi campeão pela primeira vez. Não demorou, então, para o britânico receber a oportunidade para assumir a titularidade na Fórmula 1. Ele entrou na categoria em 2000 como piloto da Williams e ficou até 2016.

Ao lado da Brawn GP, Button conquistou seu primeiro e único título na elite do automobilismo mundial em 2009. O piloto registra 15 vitórias na F1. Ele ainda competiu no DTM, Extreme E, rallycross, NASCAR Cup Series, IMSA e no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

