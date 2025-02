O Brasil está oficialmente de volta à Fórmula 1. Gabriel Bortoleto enfim estreou na pré-temporada da F1 2025, que está acontecendo em Bahrein nesta semana, durante os dias 26 a 28 de fevereiro. O piloto brasileiro assumiu o carro da Sauber na segunda atividade do dia e deixou os boxes 33 minutos após a sessão ter iniciado.

Assim como as demais equipes do grid, a Sauber está fazendo um rodízio com seus pilotos durante as atividades da pré-temporada. Por isso, Nico Hülkenberg começou com o trabalho na F1 2025 na parte da manhã e Bortoleto só teve o primeiro contato com o carro na parte da tarde.

Se na primeira atividade do dia as equipes aproveitaram para ir para a pista o mais cedo possível, durante a tarde houve uma certa demora até que os carros deixassem os boxes. Bortoleto, inclusive, só começou a acelerar quando 33 minutos já haviam se passado no cronômetro. E a experiência do brasileiro foi curta, uma vez que só fez uma volta de reconhecimento e voltou para os pits.

No turno da manhã, a Sauber enfrentou algumas dificuldades. Além ficado apenas no nono lugar, Hülkenberg foi o segundo piloto com menor número de voltas completadas (55).

Sauber em ação na pré-temporada da F1 2025 (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.