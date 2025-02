O trabalho de Lewis Hamilton com a Ferrari na pré-temporada da Fórmula 1 finalmente começou. O heptacampeão, que foi escalado para assumir a SF-25 no turno da manhã nesta quarta-feira (26), não demorou para deixar os boxes e ir para a pista experimentar o novo veículo do time italiano.

É verdade que Hamilton teve o primeiro contato com a SF-25 durante o shakedown da Ferrari em Fiorano. No entanto, os pilotos não andaram no limite naquela ocasião, uma vez que o objetivo era apenas conferir se todos os componentes do carro estavam funcionando corretamente. Por isso, o primeiro teste de verdade com o modelo de 2025 aconteceu hoje.

Visando aproveitar o máximo de tempo de pista possível, para se adaptar ao novo time e coletar o máximo de dados do carro, Hamilton deixou a garagem da Ferrari logo que a pista foi liberada para os pilotos. Na verdade, praticamente todas as equipes iniciaram as atividades assim que a sessão foi liberada. A única que esperou um pouco mais foi a Williams.

No começo da atividade, Lewis Hamilton foi para a pista com o aero rake, dispositivo que pode ser utilizado atrás da asa traseira ou no meio do chassi. O item, utilizado pelo britânico, possui pequenos sensores que identificam a pressão do fluxo de ar que percorre o carro.

Após o fim da sessão da manhã de testes da pré-temporada da F1 no Bahrein, Hamilton passou o carro para Charles Leclerc comandar a atividade na parte da tarde. A Ferrari ainda não divulgou a escalação dos pilotos para os próximos dois dias.

Lewis Hamilton em ação na pré-temporada da F1 2025 (Foto: Reprodução/Ferrari)

Quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.