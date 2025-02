No mesmo dia em que promoveu o lançamento do RB21, a Red Bull aproveitou para levar o novo bólido para a pista. Max Verstappen e Liam Lawson fizeram um shakedown com o carro no circuito de Sakhir, no Bahrein, nesta terça-feira (25), às vésperas da pré-temporada da Fórmula 1, que acontece na mesma praça entre quarta e sexta-feira.

O time promoveu o tradicional dia de filmagens, onde a equipe colhe material promocional com o novo carro, testado com quilometragem limitada e sem a escolha livre de pneus. Ao total, foram 198 km cobertos pelos pilotos em Sakhir. As imagens revelam um pouco mais do modelo do que o lançamento virtual.

- Dado o clima, você seria desculpado se pensasse que estamos em Silverstone. Sempre é animador ver um novo carro na pista pela primeira vez, e foi uma boa preparação para ver se tudo está de acordo para amanhã, quando o RB21 vai à pista com os competidores - brincou o chefe de equipe Christian Horner, falando sobre os fortes ventos em Sakhir.

O RB21 é, certamente, um dos carros mais esperados da temporada de lançamentos. É que o antecessor, o RB20, foi alvo de duras críticas durante 2024 inteiro e ajudou o time a perder a dianteira na disputa de equipes. A expectativa, então, é que seja um carro que facilite o trabalho do tetracampeão mundial Max Verstappen, que tenta ser apenas o segundo piloto na história a conquistar cinco títulos em sequência.

Novo carro da Red Bull para a F1 2025 (Foto: Vladimir Rys/ Red Bull Content Pool)

- Dei algumas voltas, mas hoje foi mais sobre ficar confortável no carro, ver o que encaixe e nós vamos aprender mais sobre nos próximos dias. Sabemos quais eram as limitações do ano passado. Então, é importante entender o ritmo nos próximos dias e ver se evoluímos - declarou Max.

Red Bull muda escalação em 2025

Assim como a imensa maioria do grid, a Red Bull mexe na escalação de pilotos para 2025. Questionadíssimo há anos, Sergio Pérez deixa o segundo cockpit dos energéticos e dá lugar a Liam Lawson, que venceu a briga interna com Yuki Tsunoda, virando companheiro de Verstappen.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.