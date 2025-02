A volta do Brasil na Fórmula 1 já é uma realidade. Em preparação para a F1 2025, a Sauber divulgou a escalação dos pilotos da equipe para os primeiros testes coletivos nesta terça-feira (25), o que confirmou a estreia de Gabriel Borboleto na elite do automobilismo.

➡️ Gabriel Bortoleto prega trabalho duro para ‘estar no nível’ da Fórmula 1

Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto vão dividir os três dias de testes da Sauber. Apesar do alemão ter sido o escolhido para abrir as atividades, na madrugada desta quarta-feira (26), o novato também terá a oportunidade de guiar o C45, novo carro para a F1 2025.

Como tem sido a escolha padrão, por todas as equipes do grid da Fórmula 1, a Sauber decidiu que cada piloto irá comandar o carro em um turno durante os três dias de testes coletivos. Assim, o veterano alemão fica com a manhã da quarta e da quinta-feira, enquanto encerra o dia na sexta-feira (28) e, assim, as atividades.

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto fará sua "estreia" nas pistas da Fórmula 1 durante o turno da tarde da quarta-feira (26). O brasileiro repetirá o mesmo turno no dia seguinte. Já na sexta-feira (28), o jovem piloto de apenas 19 anos assume o carro da equipe suíça pela manhã.

O número 5, escolhido para o carro de Bortoleto, remete a pilotos lendários como Sebastian Vettel e Ayrton Senna. O capacete do brasileiro para a temporada homenageia Senna, inspirando-se no design utilizado pelo ídolo em sua campanha na Fórmula 2.

Capacete de Gabriel Bortoleto para a F1 2025 com a Sauber (Foto: Reprodução)

Quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.