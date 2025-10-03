Bortoleto reclama de interrupções na F1 e admite dificuldade

Em TL2 da F1 marcado por batidas e interrupções em Singapura, Gabriel Bortoleto evoluiu em relação ao primeiro treino livre e alcançou a 15ª colocação, com a melhor volta em 1min32s319. É a primeira experiência do brasileiro no desafiador traçado de Marina Bay, que viu alguns pilotos bem mais experientes danificando o muro nesta sexta-feira (3). E o piloto da Sauber aprovou o próprio ritmo, ainda que tenha lamentado a sequência de interrupções na segunda sessão.

Com batidas de pilotos como George Russell e Liam Lawson, além de outra entre Charles Leclerc e Lando Norris no pit-lane, o TL2 teve bandeiras vermelhas e um tempo muito fracionado em Singapura. Bortoleto reclamou por não conseguir executar uma boa sequência de voltas e alertou que ainda há trabalho a fazer no carro para a classificação.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre no GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

— Foi bom poder ir à pista e ter um entendimento real sobre o que esperar para esse fim de semana”, analisou Bortoleto. “No geral, o TL1 foi tranquilo. Mas o TL2 não foi uma sessão limpa, com muito tráfego, dificultando voltas realmente boas, além de algumas interrupções — lamentou o brasileiro.

Sobre o carro, Bortoleto admitiu que a pilotagem deu uma complicada em alguns momentos das atividades. Assim, garantiu que vai trabalhar junto à Sauber para encontrar soluções para o TL3, última atividade antes da classificação.

— No fim das contas, a sensação foi boa, mas acho que ainda há trabalho a fazer para encontrar o equilíbrio ideal — apontou — O carro ficou um pouco complicado de pilotar em alguns momentos, mas temos muitos dados para analisar durante a noite, na preparação para a classificação de amanhã — finalizou Bortoleto.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real