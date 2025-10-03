menu hamburguer
Fórmula 1

Bortoleto reclama de interrupções na F1 e admite dificuldade

Piloto demonstrou tranquilidade com o ritmo, mas admitiu que o carro "complicou"

0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
16:04
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
Em TL2 da F1 marcado por batidas e interrupções em Singapura, Gabriel Bortoleto evoluiu em relação ao primeiro treino livre e alcançou a 15ª colocação, com a melhor volta em 1min32s319. É a primeira experiência do brasileiro no desafiador traçado de Marina Bay, que viu alguns pilotos bem mais experientes danificando o muro nesta sexta-feira (3). E o piloto da Sauber aprovou o próprio ritmo, ainda que tenha lamentado a sequência de interrupções na segunda sessão.

➡️ Globo confirma número de corridas na TV aberta e repórteres da F1 2026

Com batidas de pilotos como George Russell e Liam Lawson, além de outra entre Charles Leclerc e Lando Norris no pit-lane, o TL2 teve bandeiras vermelhas e um tempo muito fracionado em Singapura. Bortoleto reclamou por não conseguir executar uma boa sequência de voltas e alertou que ainda há trabalho a fazer no carro para a classificação.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre no GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre no GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

— Foi bom poder ir à pista e ter um entendimento real sobre o que esperar para esse fim de semana”, analisou Bortoleto. “No geral, o TL1 foi tranquilo. Mas o TL2 não foi uma sessão limpa, com muito tráfego, dificultando voltas realmente boas, além de algumas interrupções — lamentou o brasileiro.

Sobre o carro, Bortoleto admitiu que a pilotagem deu uma complicada em alguns momentos das atividades. Assim, garantiu que vai trabalhar junto à Sauber para encontrar soluções para o TL3, última atividade antes da classificação.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— No fim das contas, a sensação foi boa, mas acho que ainda há trabalho a fazer para encontrar o equilíbrio ideal — apontou — O carro ficou um pouco complicado de pilotar em alguns momentos, mas temos muitos dados para analisar durante a noite, na preparação para a classificação de amanhã — finalizou Bortoleto.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

