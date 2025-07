Globo encaminha acordo para transmitir Fórmula 1 em 2026

A Rede Globo encaminhou um acordo com a Liberty Media para transmitir a Fórmula 1 em 2026. Em apuração do Lance!, a emissora carioca voltará a ter o direito de transmissão da categoria após cinco anos, quando foi para a Band, em 2021.

Após gafe no ano passado, quando anunciou a Fórmula 1 já para 2025 sem ter acertado o acordo, a Globo adotou mais cautela na negociação. A emissora deve anunciar o direito de transmissão ainda nesta semana.

Relembre a polêmica de 2024

Em outubro de 2024, a Globo realizou um evento em São Paulo onde anunciou algumas novidades para 2025. Em determinado momento da apresentação, desceu do teto um carro de Fórmula 1, estilizado com a logomarca da emissora carioca, com a legenda: "Será?".

O vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes vai até 2025, mas problemas financeiros obrigaram a emissora paulista a considerar a quebra do acordo após não receber uma cota de patrocínio vendida por R$ 20 milhões para uma casa de apostas.

A Band exibe a Fórmula 1 desde 2021 e tem na transmissão ex-profissionais da Globo, como Sérgio Maurício e Mariana Becker. A emissora carioca, inclusive, já teria definido alguns nomes para a cobertura do torneio no ano que vem, como o narrador Everaldo Marques e a repórter Júlia Guimarães. Porém, a Bandeirantes recusou a proposta de rescisão da Liberty Media e seguiu com os direitos para este ano.

"A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do mundial, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato", trouxe a nota da Band.